“Largo Flaiano: alla porta della città si addice una rotonda”

Largo Flaiano ha sempre rappresentato l’ingresso di Varese dall’autostrada, solo negli ultimi quarant’anni, dopo la costruzione dello svincolo di Bellavista che consente di entrare in Varese centro da viale Europa e quindi da via Metastasio, esiste un’alternativa spesso più utilizzata ma non altrettanto affascinante nella memoria dei varesini.

Ricordo che al rientro dalle vacanze io ragazzo chiedevo al papà di non passare da Viale Europa perché era bello vedere la città sfilare per la sua lunghezza, come per riprenderne possesso visivo; abitavo a Sant’Ambrogio ed era bello riconoscere i luoghi, Piazza Repubblica, Piazza Monte Grappa, il piantone di Via Veratti, il filare di Viale Aguggiari che sale verso casa.

In realtà gli ingressi a Varese sono molteplici, non si limitano alla direttrice sud-est /ovest con le provenienze da Milano/Busto/Arsizio/Gallarate e da Milano/Saronno/Tradate che convergono appunto in Largo Flaiano e la provenienza Gavirate/Casciago che ha oggi, nella rotonda presso l’Esselunga di via Caracciolo lo snodo di ingresso alla città. Da nord- nord/est ci sono le direttrici delle valli con la provenienza da Luino/Brinzio in corrispondenza del “ferro di cavallo” e la provenienza Luino/Ponte Tresa/Valganna in prossimità dell’innesto alla tangenziale di Varese in località Mulini dell’Olona (zona industriale di Induno Olona). Infine la provenienza da Como/Malnate alla folla di Malnate in prossimità del centro commerciale Iper.