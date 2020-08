Largo Flaiano, si comincia dai rilievi

Sono cominciate in largo Flaiano le operazioni di rilievo: si tratta della fase preliminare per la progettazione finale dei lavori che cambieranno il volto dell’accesso in città per chi entra dall’autostrada. Le misure vengono rilevate, oltre che sul largo interessato, anche sul raccordo dell’A8, in viale Borri e in tutti gli innesti delle vie secondarie che saranno interessati dal cantiere.

«La nostra volontà – spiega il sindaco Davide Galimberti – è quella di risolvere in modo definitivo il problema di Largo Flaiano, rendendo la città più accessibile, attrattiva e, soprattutto, più sostenibile dal punto di vista ambientale. L’intervento, infatti, mira a ridurre il traffico su questo importante snodo e, di conseguenza, l’impatto che ora le automobili hanno sulla qualità dell’aria».

«Altro punto fondamentale – aggiunge l’assessore a Mobilità e Lavori pubblici Andrea Civati – è quello di rendere la zona di Largo Flaiano più vivibile e decorosa. È per migliaia di persone il primo impatto con Varese, il “biglietto da visita” della nostra città, per riprendere la metafora più volte utilizzata in passato. Rendere questa zona più bella, oltre che con meno traffico, è un obiettivo importante».

Le misurazioni servono anche a tracciare i sottoservizi. Nei prossimi giorni, in accordo con Ferrovie dello Stato Italiane, verranno poi rilevate le quote del piano binari, così da evitare interferenze durante i lavori.