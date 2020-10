“Largo Flaiano, un giorno importante: peccato per quei vent’anni persi”

Pubblichiamo il commento fatto dal consigliere PD Lorenzo Macchi in apertura di seduta nel consiglio comunale di Varese, a proposito dei due miliardi di euro arrivati dal Governo per la trasformazione di Largo Flaiano

Volevo ricordare una data importante, storica per la nostra città: il 6 ottobre 2020, ieri.

Ieri, infatti, grazie all’impegno, alla capacità e alla determinazione del Sindaco, della giunta e del governo, in particolare il sen. Alessandro Alfieri, sono transitati sull’asse Varese-Roma i due milioni di euro che di fatto realizzano il progetto del nuovo largo Flaiano.

È un crocevia di otto strade, con 96 anni di storia, di traffico, di problemi solo discussi e anni di parole sprecate da tutte le precedenti amministrazioni.

La realizzazione di questo progetto è un altro fregio, bello grosso, sulla divisa di questa amministrazione, dopo quelli già apposti su altri progetti: stazioni, caserma Garibaldi, nuova illuminazione pubblica a Led, mercato in Piazza Repubblica, master plan e tanti altri spazi ancora da occupare per rendere la divisa di Varese ancora più bella.

Dunque, largo Flaiano; un biglietto da visita oggi indecente per Varese.

Le code, l’inquinamento, la via Sant’Imerio invivibile, e tante altre criticità che finalmente avranno risposte definitive da questa amministrazione. Questa amministrazione si conferma essere l’amministrazione del fare: concreta e capace di proiettare Varese nel futuro.

Peccato per quei vent’anni persi!!!

Lorenzo Macchi