Rotonda di Largo Flaiano a Varese: si comincia dai lavori preparatori

Largo Flaiano, si comincia. L’intervento per la realizzazione della grande rotonda, che ha come obiettivo il miglioramento dell’accessibilità di Varese muove i primi passi e da lunedì 14 giugno inizieranno i primi lavori sulla rete del gas.

Si tratta di un intervento propedeutico che servirà a consentire l’inizio dei i lavori veri e propri nella zona di ingresso a Varese e all’eliminazione dei semafori.

«Si parte – spiega il sindaco Davide Galimberti – i lavori sulla rete del gas sono connessi a quelli che tra qualche mese vedranno cambiare finalmente uno snodo da sempre problematico, causa di traffico e rallentamenti in ingresso e uscita dalla città a causa di un semaforo che crea da sempre traffico e fa perdere tempo. Proprio in questo periodo in cui dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sulla ripresa economica post pandemia, intervenire sull’accesso viabilistico alla città vuol dire darle una nuova prospettiva di sviluppo nonché una miglior vivibilità soprattutto per chi vive nella zona»..

«Sarà anche questo un altro intervento storico – prosegue l’assessore Andrea Civati – dopo la Caserma e piazza Repubblica, la nuova illuminazione, il parcheggio Sempione e diversi impianti sportivi. L’obiettivo è quello di dare finalmente alla città una nuova mobilità, facendola uscire dalla arretratezza, e che porterà ad una riduzione del traffico e delle code».

L’inizio del rifacimento delle reti vetuste dei sottoservizi della zona sarà quindi un modo per portarsi avanti rispetto ai lavori viabilistici che, in vista dell’ultimazione della progettazione, partiranno tra pochi mesi.