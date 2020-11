Largo Flaiano, indetta la conferenza dei servizi per approvare il progetto definitivo

È stata convocata per martedì 1 dicembre alle 12 la Conferenza dei servizi che dovrà valutare tutti i pareri richiesti dal comune di Varese agli altri enti coinvolti per poter dare il via libera al progetto definitivo di Largo Flaiano.

«Fin qui – fanno sapere i tecnici comunali – sono arrivati soltanto pareri positivi».

Se non ci saranno sorprese dell’ultimo momento quindi, da quella riunione potrebbe uscire il progetto definitivo, l’atto che metterà le basi per il progetto esecutivo, tappa fondamentale per definire l’avvio dei lavori.