Serata in giallo alla Biblioteca Bruna Brambilla: protagonisti Emiliano Bezzon e Angela Borghi

Il 2 ottobre 2024 alle ore 17:45, la Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese ospiterà una serata in giallo dedicata agli amanti del genere thriller e noir. L’evento vedrà la partecipazione di due autori locali di grande rilievo: Emiliano Bezzon, autore di “Corpi abbandonati”, e Angela Borghi, con il suo romanzo “L’uomo che guarda il lago”.

Nel suo libro, Emiliano Bezzon presenta il personaggio di Doriana Messina, una capitana impegnata in una nuova indagine personale che si intreccia con il passato della sua famiglia, ricco di misteri irrisolti. Mentre cerca di scoprire la verità sulla morte del padre, Doriana si trova coinvolta in un complesso intrigo che vede coinvolti politica, criminalità organizzata e servizi segreti. Al fianco di Doriana, la sua amica Giorgia del Rio affronta la difficile realtà delle donne vittime di violenza domestica, in un intreccio che svelerà una verità sorprendente.

Dall’altro lato, Angela Borghi ci conduce sulle rive del lago di Varese a Cazzago Brabbia, dove un uomo viene ritrovato sgozzato su una panchina. Il commissario Arno Brandstätter, appena arrivato nella zona, indaga su questo macabro delitto con l’aiuto della brillante medico legale Teodolinda Caretti, detta Teo. Tra simboli demoniaci e strani fenomeni, gli abitanti del paese sono inquieti, e l’omicidio potrebbe essere legato a queste misteriose presenze.

Entrambi gli autori, appassionati del genere giallo, porteranno il pubblico alla scoperta di indagini avvincenti e scenari che mescolano intrigo, suspense e realtà quotidiane, spesso nascoste ai nostri occhi.

L’evento si terrà presso l’Istituto Anna Frank, in via Carnia 155 a Varese, con ingresso libero. Non perdete l’occasione di incontrare due affermati giallisti e scoprire i loro ultimi lavori.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca Bruna Brambilla via email all’indirizzo: biblioannafrank@gmail.com o visitare la pagina Facebook Volontari Auser Biblioteca Bruna Brambilla.