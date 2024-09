Matteo della Bordella e Massimo Faletti raccontano la loro Marmolada al negozio Sky di Varese

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di montagna: sabato 21 settembre alle 17, nel negozio Sky di Varese in Piazza Monte Grappa 4, due degli alpinisti di “Marmolada. Madre Roccia”, il documentario Sky Original sull’apertura di una nuova via sulla regina delle Dolomiti, potranno incontrare il pubblico in un evento a ingresso libero in cui racconteranno la loro impresa.

Matteo della Bordella, alpinista professionista noto per il suo spirito d’avventura e la sua passione per l’esplorazione, e Massimo Faletti, guida alpina trentina che ha deciso di mettere la sua abilità al servizio di progetti sociali, verranno intervistati dal giornalista di Sky TG24 Alberto Giuffrè con il quale affronteranno anche tematiche relative al cambiamento climatico.

L’incontro con Matteo e Massimo fa parte di un ciclo di appuntamenti che ha portato altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.