Incendio a Mendrisio nella notte, trenta evacuati da una palazzina

Prima le fiamme partite da una macchina che rapidamente divorano altri due mezzi. Poi il rogo che minaccia uno stabile e costringe le autorità ad evacuare i residenti.

Il fatto è avvenuto venerdì poco prima delle 2 in un parcheggio esterno di una palazzina di appartamenti in via Carlo Cattaneo a Mendrisio è scoppiato un incendio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno preso avvio da una vettura posteggiata per poi intaccarne altre tre, danneggiando pure la facciata dell’edificio.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una trentina di persone da due stabili. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto, che hanno domato il rogo, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).

Due persone sono state sottoposte a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale. Due appartamenti hanno riportato danni tali da renderli inagibili.