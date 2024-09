Sono tornati carichi di entusiasmo. Gli studenti di CodEng Varese sono stati impegnati in una serie di campi STEM sia a Varese che negli Stati Uniti, raccogliendo risultati straordinari. Al Space Camp di Huntsville, Alabama, i ragazzi, insieme ai loro coetanei americani, hanno vinto il prestigioso “Outstanding Team Award” per il lavoro svolto durante 45 ore di addestramento astronautico. Il momento clou è stato la consegna dei certificati di completamento da parte dell’astronauta di Blue Origin, Chris Sembroski, un’esperienza che ha suscitato grande orgoglio per tutti.

Galleria fotografica CodEng Varese: i successi internazionali degli studenti varesini tra Space Camp e Silicon Valley 4 di 13

Nel frattempo, in Silicon Valley, gli studenti varesini hanno avuto l’opportunità di visitare aziende leader nel settore tecnologico. Tra gli incontri più memorabili ci sono stati una discussione sull’intelligenza artificiale generativa presso Google, un tour della fabbrica di Tesla e una dimostrazione del nuovo Apple Vision Pro. Ogni esperienza ha rappresentato un’occasione unica di apprendimento e ispirazione.

Ecco il racconto di Derval O’Neill Founder – CodEng, Code in simple English e di alcuni ragazzi che hanno partecipato a questa bella esperienza all’estero.

———-

Festeggiamo 10 anni di CodEng – L’entusiasmo è il motore dell’apprendimento! Quest’estate a CodEng è stata incredibile per il successo dei nostri cinque campi STEM tra Varese e gli Stati Uniti.

In Silicon Valley, i nostri studenti sono stati ospitati dai grandi nomi del settore. Dalla nostra visita a Google per parlare di intelligenza artificiale generativa, al tour della fabbrica di Tesla e alle dimostrazioni Apple Vision Pro, i momenti salienti sono stati troppi per essere elencati tutti. Qui il video del nostro campo:

Allo Space Camp di Huntsville, Alabama, i nostri studenti, insieme ai loro coetanei americani, hanno vinto il “Outstanding Team Award” per il lavoro svolto durante 45 ore di intenso addestramento astronautico. Hanno ricevuto i certificati di completamento dall’astronauta di Blue Origin, Chris Sembroski. È stato un momento di grande orgoglio! Congratulazioni a tutti i partecipanti. Il video dello Space Camp si può guardare qui

Guardando avanti, il 2025 sarà un anno significativo, poiché celebreremo i 10 anni dalla fondazione di CodEng, dalla prima lezione nel Caffè la Cupola alla Brunella in ottobre 2015 – un decennio di empowerment per i giovani attraverso la tecnologia e l’innovazione!

Per commemorare questo anniversario, siamo entusiasti di offrire una gamma ampliata di corsi e campi STEM a Varese, negli Stati Uniti e anche all’Expo Osaka in Giappone. Puoi iscriverti ai seguenti corsi compilando il modulo a questo link: prove gratuite tutto il mese di settembre!

Ed ecco il racconto degli studenti che hanno partecipato al CodEng di quest’anno

Diego Zanoletti, studente dell’istituto Tecnico Keynes a Gazzada, vincitore di una borsa di studio per partecipare al CodEng Silicon Valley Code Camp, luglio 2024

“Mi chiamo Diego Zanoletti, ho 15 anni e vi parlerò della mia esperienza nella Silicon Valley. Per me, il viaggio nella Silicon Valley è stato il primo all’estero ed è stato indimenticabile. Ho subito notato un ambiente affascinante, molto diverso da quello italiano, con enormi strutture come la Tesla Factory, Google Bay View e IBM che mi hanno colpito.

Durante questo viaggio ho anche visto molti dispositivi informatici del passato che mi hanno molto interessato, soprattutto per il confronto con quelli odierni. Ad esempio, una CPU di molto tempo fa era decisamente più grande rispetto a quelle di oggi.

Le mie tappe preferite sono state Google e Microsoft, perché hanno mostrato un ambiente con tutti i comfort possibili per una persona, dimostrando come un lavoratore debba vivere in quella struttura e sentirsi a suo agio. Grazie a CodEng per l’opportunità di vivere questa fantastica esperienza nella Silicon Valley!”

Sophie Fontana, studentessa dell’istituto Tecnico Keynes a Gazzada, vincitrice di una borsa di studio per partecipare al CodEng Silicon Valley Code Camp, luglio 2024

“Di ritorno da San Francisco, avevo mille cose da raccontare alla mia famiglia. In una settimana abbiamo visitato così tanti posti che ancora non ci credo…. Visitare aziende come Tesla, Microsoft, Google, IBM, andare alla Stanford University e persino assistere a una partita di baseball è stato davvero istruttivo e stimolante. Google è stata l’azienda che mi ha impressionato di più per la sua ospitalità e l’alta presenza di donne. Abbiamo dormito in una casa meravigliosa e mi sembrava di essere in un programma televisivo. È stato fantastico incontrare ragazzi appassionati di coding come me e condividere con loro momenti educativi ma anche momenti di puro divertimento! Abbiamo formato un grande gruppo e presto conto di rivederci tutti insieme…. Tutto questo è stato possibile grazie a Derval che ha creduto in me e mi ha permesso di accedere alla borsa di studio.

Ringrazio sinceramente coloro che hanno reso possibile questo sogno. Il vostro gesto rimarrà per sempre nel mio cuore perché grazie a voi ho vissuto la migliore esperienza della mia vita!

La mia speranza è che in futuro altre ragazze come me possano vivere ciò che ho vissuto io”.



Enea Rapisardi della Scuola Europea di Varese – Advanced Space Camp, agosto 2024

“La mia esperienza allo Advanced Space Camp di Huntsville, Alabama è durata in totale cinque giorni, viaggio escluso. Durante questi ho conosciuto tanta nuova gente per lo più americana, con la quale mi sono trovato a lavorare/comunicare durante tutto il percorso, un’occasione in cui ho utilizzato l’inglese studiato a scuola.

Le attività consistevano in vari workshop, attività di team building e anche qualche lezione di storia. Le mie preferite sono state le missioni simulate nelle quali ho ricoperto vari ruoli più o meno realistici, simili a quello che accade nella realtà. Il mio workshop preferito è stato quello dove abbiamo costruito un razzo, che abbiamo poi fatto volare. Complessivamente, un’esperienza indimenticabile, specialmente per le persone con cui ho lavorato, che si è conclusa con il ricevimento di un diploma di partecipazione. Consiglio questa esperienza a tutti gli appassionati delle attività nello spazio.

Ringrazio Derval O’Neill di CodEng per aver organizzato il viaggio e ringrazio lo sponsor Len Rinaldi, ex-executive Apple, per il suo prezioso contributo nel coprire i costi”.