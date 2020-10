Largo Flaiano, c’è il progetto definitivo

Dopo il lavoro portato avanti per tutta l’estate da progettisti e giuristi, e dopo aver incassato dal governo l’ok al finanziamento in settimana, è in arrivo il progetto definitivo per la riqualificazione di largo Flaiano.

La notizia non è ancora ufficiale, è ancora basata su voci circolati nell’ambito dell’amministrazione comunale: ma se confermata potranno a questo punto essere avviate le conferenze di servizio previste. Nei giorni scorsi si sarebbe infatti già tenuta una riunione tra i tecnici ed il sindaco per delineare le procedure più semplificate e snelle sfruttando anche le semplificazioni sulle procedure messe in campo dal Governo.

L’opera, di cui si è cominciato a parlare a fine aprile, sembra ormai arrivata alle sue fasi operative.