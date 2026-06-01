Una star NBA al Campus: allenamento varesino per Davion Mitchell

Sgombriamo il campo da possibili equivoci dichiarando subito che non si tratta di un “colpo” di mercato, anche perché altrimenti sarebbe stato di quelli sensazionali. Oggi – lunedì 1° giugno – Davion Mitchell ha indossato gli indumenti della Pallacanestro Varese per una sessione di allenamento disputata al Centro Campus di via Pirandello. (foto A. Ossola)

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Ma, appunto, si è trattato di una visita privata: il playmaker titolare dei Miami Heat, 9a scelta assoluta al draft del 2021 (Sacramento) ha contattato il club biancorosso per potersi allenare durante questo periodo di vacanza che Mitchell sta trascorrendo in Italia (ha visitato il Lago di Como cui ha dedicato un “reportage” su Instagram).

Mitchell ha quindi raggiunto Varese per un allenamento individuale di tiro ed è stato assistito da due coach del panorama biancorosso, Federico Renzetti (secondo assistente di Kastritis) e Tommaso Sacchetti. Una cortesia che la società ha fatto volentieri per un giocatore di livello assoluto: il play originario della Georgia quest’anno ha segnato 9,3 punti a partita in NBA con 6,5 assist, il 39,5% da 3 punti in 28,6 minuti di media.

Insomma cifre che – ahinoi – non possono essere un preludio allo sbarco da queste parti, anche se – in tema di americani passati dal Campus, c’è chi ha fatto meglio del buon Mitchell. Parliamo per esempio di Charles Barkley, ospite con i suoi Phoenix Suns il giorno dell’inaugurazione del centro di via Pirandello. E poi di Allen Iverson, che fece un’esibizione in maglia Roosters sul playground all’aperto con Pozzecco e Meneghin davanti a un pubblico enorme, in un pomeriggio rimasto nella storia.