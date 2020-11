Pronto il progetto definitivo per Largo Flaiano a Varese

Corre veloce la fase di progettazione per il nuovo Largo Flaiano. Dopo la notizia che Varese aveva ottenuto il finanziamento da parte del Governo di circa 2 milioni di euro, le lancette dell’orologio hanno preso a girare velocemente e oggi è stato depositato in Comune il progetto definitivo di quello che sarà il nuovo svincolo all’ingresso della città.

«Abbiamo immediatamente convocato la conferenza dei servizi per condividere i dettagli del progetto con i principali attori che verranno coinvolti nei lavori, in particolare Rfi e Anas, – spiega l’assessore Andrea Civati – in modo da arrivare prima possibile a quello esecutivo e poter poi far partire i lavori».

Procede dunque l’iter che porterà finalmente Varese a dotarsi di un accesso alla città, per chi arriva dall’autostrada, completamente rivoluzionato e migliorato.