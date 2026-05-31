Il golf è l’ultima sfida vinta dal Cisv di Varese
L'Associazione Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini ha avviato le lezioni ufficiali presso il Panorama Golf grazie al supporto di Soroptimist Club Varese e Lions Club Insubria Golf
L’Associazione Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini (Cisv) ha ufficialmente aperto i propri orizzonti a una nuova disciplina sportiva: il golf. Grazie a un progetto che unisce sport e volontariato, i soci dell’associazione stanno scoprendo un modo innovativo per mettersi alla prova, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere uno strumento formidabile per superare i limiti personali e favorire l’autonomia.
Un progetto nato dalla collaborazione territoriale
L’iniziativa è frutto di una sinergia tra diverse realtà del territorio varesino. Coordinata da Milena Rossi, referente e past-president del Cisv, l’attività si avvale dell’esperienza dell’istruttore Alberto Ballarin, già impegnato nell’insegnamento del golf a ragazzi autistici. Il percorso si inserisce nel progetto “My Golf Team” presso il Panorama Golf, sostenuto concretamente dal Soroptimist Club Varese e dal Lions Club Insubria Golf, che garantiscono l’accesso gratuito o agevolato ai partecipanti.
Dal gioco all’agonismo: il percorso dei soci
Dopo un primo open day conoscitivo svoltosi a marzo 2026, le lezioni sono entrate nel vivo a metà aprile. L’accoglienza da parte dei soci è stata entusiasta: quello che era iniziato con uno spirito puramente ludico e ricreativo si è trasformato rapidamente in una sfida agonistica. I partecipanti hanno affrontato le prime sessioni con grande determinazione, imparando a percepire lo spazio e a interpretare il campo da gioco attraverso nuovi sensi.
La tecnologia e il suono al servizio dello sport
Per permettere ai giocatori non vedenti e ipovedenti di orientarsi sul green, l’istruttore Ballarin ha adottato soluzioni creative e tecniche specifiche. I partecipanti imparano a “vedere” il campo grazie alla guida vocale, all’utilizzo del metronomo e a segnali sonori posizionati in prossimità della buca. La didattica è stata adattata partendo dalle distanze brevi per aumentare gradualmente l’angolo dello swing, modellando la presa del bastone per garantire la massima efficacia senza la necessità del controllo visivo.
Oltre l’attività fisica: autonomia e socializzazione
Per il Cisv, l’introduzione del golf rappresenta molto più della semplice pratica di una nuova attività motoria. È un’occasione fondamentale per i soci di uscire dalla routine quotidiana e di ridefinire i propri confini personali in un contesto di socializzazione. Il progetto conferma l’attenzione della comunità di Varese verso percorsi che valorizzino la crescita individuale attraverso lo sport integrato.
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