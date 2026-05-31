A Varese rivive il greco antico con la premiazione del concorso “Agone”
Grande partecipazione al Salone Estense per la decima edizione della gara di traduzione organizzata dal liceo cittadino in collaborazione con l'associazione degli ex alunni
Un pomeriggio dedicato alla lingua greca con la decima edizione dell’agone «C’era una volta in Grecia» a Varese. Sabato 30 maggio, la cornice del Salone Estense ha ospitato la cerimonia di premiazione della competizione organizzata dal Liceo Classico «E. Cairoli», un appuntamento che ha visto confrontarsi giovani studenti provenienti da tutta Italia per celebrare le radici della cultura europea.
Una sfida tra traduzione e cultura antica
La competizione, giunta a un importante traguardo decennale, si è rivolta agli studenti del secondo anno dei licei classici. L’obiettivo dell’iniziativa, sostenuta dall’Associazione «Amici del Liceo Classico E. Cairoli» e dal Comune di Varese, è quello di riaffermare l’attualità dello studio del greco antico non solo come esercizio accademico, ma come elemento fondante dell’identità spirituale del nostro continente.
Le prove si sono svolte in due momenti distinti: il 22 maggio per gli studenti interni al liceo varesino e il 29 maggio per gli ospiti arrivati da diverse città italiane. Tra i banchi si sono sfidati alunni giunti da Lecce, Empoli, Perugia, Verona, Piacenza, oltre che dai centri vicini come Milano, Como, Gallarate, Saronno e Busto Arsizio.
I testi scelti e la prestigiosa commissione
A valutare i lavori dei ragazzi è stata una commissione di alto profilo presieduta dal professor Giuseppe Zanetto, già ordinario di Lingua e Letteratura greca all’Università degli Studi di Milano. Insieme a lui, il team composto dai docenti Rossella Frapiccini, Cristina Carità, Patrizia Leotta, Carlo Perelli e Domenico Petrella ha analizzato le traduzioni dei partecipanti.
Per la prova dedicata agli studenti interni è stato scelto un passo tratto dall’orazione «Contro Leocrate» di Licurgo, centrato sul tema della pietà filiale. Gli esterni si sono invece misurati con un brano della «Biblioteca» dello Pseudo Apollodoro, dedicato alla mitologica disputa tra Atena e Poseidone per il possesso dell’Attica ai tempi di Cecrope.
Musica e riflessioni sul mito di Ulisse
L’evento di premiazione è stato arricchito da momenti di riflessione e spettacolo. Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Elisabetta Rossi e della professoressa Nerella Botta, intervenuta in rappresentanza di Salvatore Consolo, presidente dell’Associazione Amici del Liceo, il coro della scuola diretto dal maestro Alessandro Cadario ha aperto ufficialmente la mattinata.
Particolarmente apprezzata è stata la prolusione del professor Zanetto, che ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso il mito di Odisseo. Il docente ha tracciato l’evoluzione della figura di Ulisse da Omero fino a Kavafis, citando le reinterpretazioni di autori fondamentali come Dante, Foscolo, Tennyson, Pascoli e Saba, sottolineando così il legame indissolubile tra il mondo classico e la letteratura moderna.
I premiati nella sezione dedicata ali alunni esterni:
I premio: Povoli Davide -Liceo “G. Parini” di Milano
II premio: Mellere Anna -Liceo “D. Crespi” di Busto Arsizio
III premio: Bozzani Giulia -Liceo “G. Parini” di Milano
Menzioni: Ferrari Matilde-Liceo “A. Volta” di Como e Ferrari Tomaso – Liceo “G. Parini” di Milano
I premiati nella sezione dedicata ali alunni interni:
I premio: Urizzi Chiara VA
Il premio: Pivetta Giacomo VC
III premio: Sartor Irene V D
Menzione: Gasparini Anna V D
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