Le auto storiche tornano a Varese per il raduno solidale delle “Mitiche in Piazza”
Il raduno in Piazza Repubblica del Vams dedica uno spazio speciale ai 140 anni della Mercedes e raccoglie alimenti per la mensa dei poveri
I motori d’epoca e la solidarietà si incontrano nel centro cittadino per l’appuntamento con il motorismo storico. Il club Vams organizza il raduno gratuito “Mitiche in Piazza”, in programma domenica 31 maggio dalle 9:30 alle 12 in Piazza Repubblica a Varese. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Varese, accoglie tutti i possessori di auto storiche con almeno 20 anni di vita, sia veicoli già in possesso della certificazione Asi sia modelli che puntano a ottenerla in futuro. Il pubblico e gli appassionati possono ammirare una selezione di mezzi che include anche moto, motocarri e camper di ogni marchio, purché abbiano raggiunto il ventesimo anno dalla data di immatricolazione.
Un’area specifica della piazza è riservata alle vetture Mercedes storiche, una scelta legata alla celebrazione dei 140 anni della casa automobilistica di Stoccarda. Nel perimetro espositivo si schierano berline, coupé, spider, station wagon e fuoristrada, fino ad arrivare ai modelli impiegati nei rally raid. Durante l’intera mattinata, i referenti tecnici del club varesino sono a disposizione del pubblico per fornire consulenze e consigli gratuiti dedicati ai restauri e alle procedure per i certificati di storicità.
La manifestazione unisce la passione per le due e quattro ruote all’impegno sociale sul territorio. I membri del sodalizio promuovono una raccolta di cibi non deperibili destinata alla mensa Caritas di Varese, la realtà del Pane di Sant’Antonio che il club sostiene da anni.
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