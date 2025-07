“Pronti a lottare ancora”: Andrea Vanetti rinnova con i Mastini

Andrea Vanetti continuerà a vestire la maglia giallonera dell’HCMV Varese Hockey anche nella prossima stagione. L’annuncio del rinnovo arriva direttamente dalla società, che conferma la permanenza del capitano, punto di riferimento della squadra sia sul ghiaccio che nello spogliatoio.

Definito dal club come “l’anima giallonera” e “il cuore sul ghiaccio”, Vanetti rappresenta una figura centrale nel progetto sportivo della formazione varesina, grazie alla sua esperienza, alla leadership e all’attaccamento alla maglia.

“Con il nostro capitano siamo pronti a lottare ancora, più forti di prima”, ha dichiarato l’HCMV attraverso i propri canali ufficiali.

Il rinnovo di Vanetti segna una continuità importante per la squadra in vista della prossima stagione, nella quale l’obiettivo sarà quello di consolidare i risultati raggiunti e puntare a nuovi traguardi. La conferma del capitano arriva come ulteriore tassello di una campagna estiva che si preannuncia all’insegna dell’ambizione e della coesione.