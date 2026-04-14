Laveno Mombello, c’è il quarto candidato sindaco: è Diego Carmenati
Manca l'ufficialità ma si parla di una candidatura di Carmenati a capo di una lista civica con una presenza del Movimento Cinque Stelle
A Laveno Mombello la partita è a quattro (e non a tre come ipotizzato fino ad oggi). Ai nomi già noti di Luca Santagostino (primo cittadino in carica con la lista Civitas), Giovanni Castelli esponente del Centrodestra eBruno Bresciani si aggiunge anche Diego Carmenati a capo di una lista civica con una presenza del Movimento Cinque Stelle. Almeno, questo secondo le ultima indiscrezioni: manca l’ufficialità ma si parla di una lista già pronta in appoggio di Carmenati.
Carmenati del resto è un esponente rilevante nel mondo pentastellato provinciale: è vice rappresentante del Gruppo Territoriale di Varese con delega alla zona dei Laghi ed è appena stato inserito nel progetto “Nova – Parola all’Italia” che nel nostro territorio è guidato da Massimo Uboldi.
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