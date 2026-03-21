Bruno Bresciani candidato sindaco a Laveno Mombello con una nuova lista civica

Nasce una nuova lista civica per le prossime elezioni amministrative di Laveno Mombello e a guidarla, come candidato sindaco, sarà Bruno Bresciani. Una comunicazione attesa da giorni che ora ufficializza la candidatura dell’ex dipendente comunale che ha radunato intorno ma se volti noti e meno noti del comune.

La lista, come già anticipato, vedrà al suo interno il nome di Mario Iodice, ex vicesindaco della giunta guidata da Luca Santagostino e l’attuale minoranza centrosinistra. Già ufficializzato poi il candidato di centrodestra Castelli mentre la lista Civitas sta lavorando per il secondo mandato di Santagostino. Al momento, le liste in corsa alle prossime elezioni sono tre. Sul territorio segnaliamo anche il M5Stelle guidato da Carmenati che potrebbe trovare una sua lista, ma al momento non ci sono conferme.

Bruno Bresciani è un ex dipendente comunale di Laveno Mombello, laureato in giurisprudenza, Bresciani ha maturato una lunga esperienza professionale negli enti locali. In particolare, nel Comune di Laveno Mombello, dove ha ricoperto per circa trent’anni il ruolo di responsabile del settore affari generali con le funzioni di vicesegretario.

Profondo conoscitore del funzionamento della macchina amministrativa e delle dinamiche di gestione degli enti locali, Bresciani, attivo da sempre anche nell’associazionismo del territorio, è pronto a mettere a disposizione dei suoi concittadini le sue capacità: “Sono felice di assumermi questa responsabilità per garantire ai miei concittadini cinque anni di lavoro concreto, serio e rigoroso e con uno stile improntato al dialogo, alla pacatezza e al rispetto, estremamente importanti soprattutto oggi in una società in cui dominano frenesia, arroganza e improvvisazione. L’attenzione alla persona, al sociale e all’ambiente e l’investimento in cultura saranno centrali nella nostra visione di governo, partendo dall’ordinario e da scelte immediate e concrete”.

“Attorno a questo progetto stanno convergendo personalità note per le loro competenze nei campi più diversi, (come l’attuale centrosinistra) pronte a mettersi in gioco condividendo un programma realmente attuabile e che abbia la visione di un futuro più radioso per gli abitanti della cittadina lacustre.La nuova proposta civica sta suscitando un vivace interesse trasversale sia nell’area di c entrosinistra, sia nell’area dei cattolici e dei moderati del centrodestra oltre che tra molti cittadini indipendenti della società civile. Nei prossimi giorni saranno calendarizzati gli incontri con le associazioni del territorio e con la cittadinanza per individuare criticità, raccogliere stimoli e suggerimenti e per condividere la propria visione amministrativa”, spiegano nel comunicato.