Serie C: Padova – Pro Patria in diretta

Dopo il pareggio di domenica allo Speroni di Busto Arsizio, per la Pro Patria arriva la prima trasferta del 2022 in casa del Padova. I biancoscudati, imbattuti tra le mura domestiche, si presentano allo scontro dopo aver staccato il biglietto per la finale di Coppa Italia ma i tigrotti bianco-blu allenati da Prina hanno già dimostrato di dare il meglio contro le squadre più blasonate della categoria. Allo Stadio Euganeo ci sarà da combattere, fischio di inizio alle 14:30.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (per visualizzare meglio clicca QUI). Potrete seguire il nostro live commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.