L’Amca Elevatori fa visita al CUS Padova per restare agganciata al treno di testa

Trasferta veneta per l’Amca Elevatori Varese che approfitta del turno di riposo previsto dal campionato di Serie B di basket in carrozzina per disputare il recupero del match contro il CUS Padova, in programma lo scorso 20 dicembre. In quella data però ci fu lo spostamento della partita contro Gradisca d’Isonzo (vittoria friulana a Bizzozero): ora è giunto il momento di affrontare gli “universitari” padovani.

L’appuntamento in programma domenica 22 alle ore 15 non deve preoccupare, sulla carta, i biancorossi che cercano due punti per proseguire il testa a testa proprio con Gradisca che può valere il secondo posto in campionato, l’ultimo utile per accedere alla seconda fase. Il CUS va però preso con le molle, perché è comunque considerata la più attrezzata tra le squadre di medio-bassa classifica: ha ottenuto tre vittorie e deve recuperare alcuni incontri.

Varese vuole comunque sfruttare l’occasione per poi ripetersi settimana prossima a Trento contro un’altra avversaria teoricamente di livello inferiore. L’Amca vuole anche prepararsi al meglio per la trasferta europea di metà marzo quando la squadra di Bottini disputerà in Francia un concentramento del torneo Eurocup 3, “consueto” impegno internazionale per i biancorossi che anche in passato hanno calcato questo genere di manifestazioni.

CLASSIFICA: Millennium Padova (9 partite), Gradisca (11) 18; VARESE (10) 16; CUS Padova (7), Torino (8), Verona (9) 6; Trento (9) 2; Vicenza (9) -1.

PROSSIMO TURNO (sabato 28 febbraio): Trento – Varese; Torino – Vicenza; Verona – M. Padova; Cus Padova – Gradisca.