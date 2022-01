Servizio civile, Marta racconta la sua esperienza all’SOS Malnate

SOS Malnate è alla ricerca di 10 giovani per il servizio civile e questi sono gli ultimi giorni per aderire al progetto.

C’è tempo infatti solo fino al 26 gennaio per candidarsi al servizio civile, un anno di attività al servizio di chi ha più bisogno.

È Marta, 24 anni e attualmente volontaria presso SOS, che racconta cosa è il servizio civile universale e cosa ha raccolto da un’esperienza così importante.

“Innanzitutto prima di lavorare sul campo abbiamo dovuto frequentare un corso di formazione nel quale ci sono state fornite tutte le nozioni per svolgere al meglio i nostri compiti” spiega Marta.

“I nostri compiti – continua la giovane volontaria – sono principalmente due: trasporto sanitario e centralino. In centralino abbiamo il compito di rispondere alle chiamate di chi richiede la prenotazione dei mezzi, mentre come trasporto sanitario ci occupiamo di effettuare quei trasporti (non urgenti) richiesti al centralino”.

Ma questa esperienza non è solo servizio. E’ un anno ricco di emozioni e amicizie che a molti ha cambiato la vita. In tanti che hanno svolto il servizio civile in SOS hanno poi scelto una carriera professionale in campo sanitario come infermieri, medici, operatori sanitari o soccorritori.

“Il bello di questo lavoro è che ogni servizio è diverso dall’altro – ci tiene a spiegare Marta-. Ogni paziente, ogni persona ha le proprie esigenze e siamo consapevoli che entriamo nelle vite di queste persone in momenti particolarmente delicati e quindi è nostra premura trattare con il massimo rispetto sia i pazienti sia i loro famigliari.”

Il servizio a bordo dei mezzi di soccorso dona molto anche a chi svolge il servizio. “Questo lavoro mi piace – conclude Marta – perché mi fa sentire utile nel concreto e subito.”

“Siamo alla ricerca di 10 giovani e al momento in 3 hanno risposto all’appello –spiegano all’Sos Malnate– .Partecipa al servizio civile, sarà un anno ricco di nuove esperienze e di nuove amicizie!

Se Marta ti ha convito puoi aderire entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio al servizio civile (ma ti consigliamo di fare presto perché dovrai dotarti anche di SPID per inoltrare la domanda on line). Il progetto dura 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. E’ previsto un contributo di 444,30 € al mese ed è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni”.

Tutte le informazioni sul servizio civile presso SOS MALNATE:

Sito internet: https://sosmalnate.it/cercasi-giovani-per-servizio-civile/

Email: info@sosmalnate.it

Tel.: 0332428555 (anche WhatsApp)

Resp.: Marco Sarti