Torna il campionato: finalmente si gioca Varese – Caronnese

Dopo due rinvii e quasi un mese di stop forzato causa Covid, mercoledì 19 gennaio (ore 14.30) Varese e Caronnese si troveranno di fronte per la sfida della provincia valida per il Girone A di Serie D. Sarà per le due squadre il primo match nel nuovo anno.

Il 2021 si è concluso in maniera opposta per le due contendenti: il Varese – nonostante il pareggio senza reti di Saluzzo – è saldamente nelle zone alte della classifica mentre la Caronnese spera in una seconda parte di stagione migliore per venir fuori dai bassifondi.

Ezio Rossi, allenatore del Varese, presenta così la gara: «Finalmente si gioca. Arriviamo da soste un po’ particolari che lasciano qualche incognita, ma è un p’o’ come una prima giornata. Serve la testa giusta, chi si è allenato ha dato un’ulteriore dimostrazione di serietà e professionalità. Giocherà chi si è allenato di più, anche in vista delle due partite, sperando di giocare anche domenica. La Caronnese è una squadra che gioca un buon calcio, è in crisi di risultati ma in diversi casi gli è girata male».

In casa biancorossa non ci sarà ancora Mamah, ancora alle prese con un guaio muscolare, così come Cappai mentre Leo Baggio non è al meglio e starà a riposo. Qualche assenza anche in casa rossoblu, con capitan Corno ancora in fase di recupero.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete come sempre commentare in tempo reale sul nostro liveblog o con l’hashtag #DirettaVn sui social.