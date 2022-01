Sono stati estratti domenica pomeriggio i vincitori della prima “Tombola di Natale” a Gallarate, promossa da Comune e Distretto Urbano del Commercio.

Il sistema prevedeva l’assegnazione di numeri da parte dei singoli esercenti che hanno aderito all’iniziativa. «Se siete tra i fortunati vincitori verrete chiamati direttamente dal negozio dove avete partecipato» spiega l’assessore al commercio Rocco Longobardi, che ha ideato l’iniziativa.

Il termine per ritirare il premio è il 31 gennaio, si avrà poi tempo fino al 30 aprile per usufruirne.

I dieci premi della “Tombola di Natale” a Gallarate

1º estratto CARTELLA 107 NUMERO 67

Assegnato nel negozio Gaya Social Cafè,

budget di 100 euro in uno dei fioristi di Gallarate aderenti all’iniziativa;

2º estratto CARTELLA 167 NUMERO 67

Assegnato nel negozio Eva Tessuti, 200 euro in due bancarelle del mercato;

3º estratto CARTELLA 68 NUMERO 90

Assegnato nel centro Moon Light estetica, 200 euro in due librerie di Gallarate aderenti all’iniziativa;

4º estratto CARTELLA 160 NUMERO 22

Assegnato nel negozio Moglia orefice,200 euro per un aperitivo in tre bar e pub aderenti all’iniziativa;

5° estratto CARTELLA 178 NUMERO 15

Assegnato nel negozio Dillo con un Fiore Fiorista, 220 euro per colazioni in cinque bar aderenti all’iniziativa;

6º estratto CARTELLA 21 NUMERO 24

Assegnato nel salone My Way 9.9, un abbonamento per due persone di 270 euro per la stagione teatrale al teatro Condominio (da gennaio a giugno 2022);

7° estratto CARTELLA 185 NUMERO 88

Assegnato nel salone Rino Guzzo Parrucchieri, tre cene per due persone con budget di spesa complessivo di 300 euro in tre ristoranti e trattorie aderenti all’iniziativa;

8º estratto CARTELLA 40 NUMERO 55

Assegnato al Mercato art. Media Shopping, 500 euro in cinque negozi aderenti all’iniziativa;

9º estratto CARTELLA 83 NUMERO 13

Assegnato nel negozio Acuitis Ottica

500 euro in cinque centri benessere, parrucchieri e estetisti.

1° estratto CARTELLA 82 NUMERO 35

Assegnato nel negozio Acuitis Ottica

“Una giornata tutta per te”: si inizia con la colazione per due presso uno dei bar cittadini (budget 20 euro), shopping in una libreria (50 euro), si proseguirà con un pranzo da 40 euro in un ristorante o trattoria aderenti all’iniziativa. Nel pomeriggio relax per una spesa di 100 euro in uno dei centri estetici e parrucchieri, shopping nei negozi di abbigliamento, calzature e musica (200 euro) e fiori (50 euro). Infine, cena per due (budget 100 euro) e uno spettacolo al teatro Condominio.