Come funzionerà la tombola di Natale di Gallarate

Dalla colazione alla mattina fino al teatro alla sera. E nel corso della giornata, pranzo, trattamenti estetici, shopping e cena. Il tutto per un valore di 600 euro. È il primo premio della tombola di Natale di Gallarate, organizzata dal Distretto urbano del commercio con la partecipazione di Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa. L’idea è nata dall’assessore al Commercio e vicesindaco Rocco Longobardi.

Come funzionerà la tombola di Natale

Mercoledì 14 dicembre le cartelle delle Tombola saranno distribuite ai soci nella sede Ascom di viale dell’Unione Europea 14. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Paolo Martinelli, manager del Distretto, sarà a disposizione per la consegna dei tagliandi e per qualsiasi tipo di informazione dell’iniziativa.

Ogni commerciante può richiedere, aderendo all’iniziativa con una offerta libera, una o più cartelle numerate che contengono 90 numeri. Fino al 6 gennaio 2022, ad ogni scontrino emesso del valore minimo di 10 euro, il commerciante darà la possibilità al proprio cliente di scegliere un numero disponibile tra le cartelle in suo possesso.

Nel riquadro corrispondente al numero scelto, il commerciante dovrà scrivere il nome e il numero di telefono del cliente. Dovrà inoltre riportare sullo scontrino emesso il numero della cartella e il numero da 1 a 90 assegnato (per esempio 005-32).

L’estrazione dei premi sarà domenica 9 gennaio.

Dieci i premi in palio. Al primo numero estratto andrà un budget di 100 euro in uno dei fioristi di Gallarate aderenti all’iniziativa; al secondo 200 euro in due bancarelle del mercato; al terzo estratto 200 euro in due librerie di Gallarate aderenti all’iniziativa; al quarto estratto 200 euro per un aperitivo in tre bar e pub; al quinto estratto 220 euro percolazioni in cinque bar; al sesto un abbonamento per due persone di 270 euro per la stagione teatrale al teatro Condominio (da gennaio a giugno 2022); al settimo estratto tre cene per due persone con budget di spesa complessivo di 300 euro in tre ristoranti e trattorie; all’ottavo estratto 500 euro in due negozi di abbigliamento e calzature; al nono estratto 500 euro in cinque centri benessere, parrucchieri e estetisti.

Infine, il premio “Una giornata tutta per te” al decimo estratto: si inizia con la colazione per due presso uno dei bar cittadini (budget 20 euro), shopping in una libreria (50 euro), proseguirà con un pranzo da 40 euro in un ristorante o trattoria. Nel pomeriggio relax per una spesa di 100 euro in uno dei centri estetici e parrucchieri, shopping nei negozi di abbigliamento, calzature e musica (200 euro) e fiori (50 euro). Infine, cena per due (budget 100 euro) e uno spettacolo al Condominio.

“Il rilancio del commercio gallaratese”

Soddisfatto dell’iniziativa il presidente Renato Chiodi: «Abbiamo subito condiviso l’obiettivo dell’iniziativa: agevolare il commercio della nostra città, creando un meccanismo in grado di coinvolgere i clienti da una parte e dall’altra offrire la possibilità ai nostri negozianti di entrare in un “circuito” all’interno del quale ogni attività aderente all’iniziativa si conquista una vetrina all’interno del proprio settore merceologico».

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione all’interno del Duc: «Con l’assessore Rocco Longobardi la sintonia finalizzata all’obiettivo del rilancio del commercio cittadino è massima. La tombola è solo la prima di una serie di iniziative che vedranno Comune, Ascom e Naga impegnati insieme».