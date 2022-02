Come acquistare Bitcoin (BTC) in Italia

Bitcoin, il padrino di tutte le criptovalute, esiste più o meno dal 2008. È una criptovaluta totalmente decentralizzata che facilita transazioni peer to peer in modo completamente anonimo. Ciononostante, è anche una delle classi di asset con le migliori prestazioni che il mondo abbia mai visto. Questo significa che per gli investitori avidi, Bitcoin è sempre disponibile all’acquisto, alla vendita, al trading, o semplicemente per essere detenuto come riserva di valore.

Quest’ultimo è in realtà uno scenario scelto da tantissime persone rispetto alla detenzione di altri beni come oro, titoli di Stato, o altri mezzi di investimento ‘sicuri’. Ad aggiungersi alla leggenda di Bitcoin, c’è anche il fatto che nessuno sappia chi lo abbia creato. Il fondatore viene chiamato semplicemente Satoshi Nakamoto, che potrebbe essere un gruppo, un individuo, o addirittura un gruppo di ufficiali governativi di alto rango – nessuno lo sa.

Dove acquistare Bitcoin?

Bitcoin è la criptovaluta più accessibile al mondo. Può essere acquistata su svariate piattaforme, fra cui piattaforme di scambio, piattaforme di intermediazione, e anche gli e-wallet come PayPal offrono acquisti di Bitcoin al giorno d’oggi. Tuttavia, nonostante tutte le piattaforme disponibili, una di queste è sempre la nostra preferita:

eToro è una piattaforma di intermediazione rivoluzionaria aperta a tutti i residenti in Italia. Ha un grande fascino per gli investitori più giovani grazie ai prodotti semplici, l’accessibilità su mobile, nonché l’abilità di ‘copiare’ altri trader. Quest’ultimo fattore fa sentire le persone automaticamente più a loro agio nell’acquistare e vendere asset complessi come Bitcoin. Oh, e quasi dimenticavamo di dire che eToro non addebita commissioni, dunque avrai più soldi nelle tue tasche!

Pro

Processo di iscrizione semplice

Oltre 10 milioni di utenti registrati

Licenza FCA (Financial Conduct Authority)

Trading di Bitcoin istantaneo disponibile

Contro

Addebito di una commissione per i prelievi

Nessuna vera ‘istruzione’ sull’investimento – diversamente da altri siti di intermediazione

Qual è la differenza fra acquistare e fare trading di Bitcoin?

Fare trading e acquistare Bitcoin sono due cose molto diverse. Si, entrambe coinvolgono un acquisto iniziale di Bitcoin. Ma il modo di trattare l’investimento continuo è ciò che rende il trading e l’acquisto distinti. Abbiamo chiarito questa differenza di seguito.

Acquistare

Acquisto a prezzo fisso – nessuna grande preoccupazione sui cambiamenti orari/giornalieri

Acquistare tipicamente implica la detenzione per un lungo periodo

Solitamente solo una transazione – diversamente dalle molte del trading

Acquistare Bitcoin è praticamente l’investimento in criptovaluta più diretto che tu possa fare. Bitcoin è supportato su tutte le piattaforme principali, e in Italia, puoi acquistare Bitcoin in EUR. Questo evita il bisogno di acquistare altre criptovalute o valute fiat prima di poter fare il tuo investimento. Generalmente, è necessario semplicemente inserire l’importo che desideri investire in Bitcoin, senza doverti preoccupare delle complesse conversioni quando fai trading di coppie di criptovalute.

Trading

Non è mai presente una transazione singola

Implica il monitoraggio, la strategia, e una corretta esecuzione per ottenere profitti

Fare trading è correlato ad acquistare, detenere, nonché vendere Bitcoin

Fare trading non è per tutti, specialmente non quando si tratta di Bitcoin. I prezzi possono cambiare piuttosto violentemente, nonostante sia la criptovaluta più affermata. Questo significa che leggere i modelli grafici, comprendere come gli asset risponderanno alle notizie, ed eseguire le azioni di trading sono elementi fondamentali per un successo a lungo termine. Devi monitorare costantemente le fluttuazioni di Bitcoin nel trading, cosa non necessaria intendi acquistare e detenere.

Come acquistare Bitcoin online?

Come spiegato in precedenza, Bitcoin è ampiamente disponibile per l’acquisto in Italia. Questo è dovuto in parte alla popolarità di questo asset, e in parte perché l’acquisto e il trading di criptovaluta sono perfettamente legali in Italia. A questo proposito, se sei davvero pronto a fare il tuo primo acquisto di Bitcoin, ecco cosa devi fare:

Vai su eToro tramite i link che abbiamo fornito Supera il rapido processo di iscrizione Verifica i tuoi dati una volta iscritto Accedi e finanzia il tuo account con un metodo di pagamento supportato Scegli come vorresti acquistare Bitcoin ed esegui la transazione

eToro ha diversi prodotti a cui puoi accedere per acquistare Bitcoin. Questo include il normale trading , ETF che coinvolgono Bitcoin, CFD, e altro. Ciò che scegli dipende solo da te, ma tutto diventa disponibile una volta che ti iscrivi su eToro

Come fare trading di Bitcoin?

Fare trading di Bitcoin è poco più complesso del semplice acquisto ad un prezzo fisso e detenzione della moneta. Ci sono diversi prodotti disponibili, diverse strategie da eseguire, e le tempistiche di mercato diventano estremamente importanti. Tuttavia, mettendo da parte le complessità, è comunque abbastanza facile iniziare a fare trading di Bitcoin online:

Scegli una piattaforma di trading appropriata (consigliamo eToro) Apri un nuovo account Verifica i dettagli e configura misure di sicurezza (2FA, password, ecc.) Accedi ed elabora il tuo primo deposito Cerca fra i prodotti disponibili, aspetta il momento giusto, e fai il tuo primo acquisto

La cosa bella di fare trading di Bitcoin è che potrai vedere il volume di trading, i grafici di prezzo, e le azioni di trading che le persone eseguono in qualsiasi momento. Tutto questo aiuta a rimanere il più informati possibile sulle decisioni di trading, e quando decidi di agire e acquistare Bitcoin, entrerai immediatamente in gioco. Basta semplicemente iscriversi e sarai pronto a fare trading.

Quali sono i diversi modi per pagare Bitcoin?

Nel caso abbia dei dubbi – Bitcoin può essere acquistato in molti modi diversi. Pur essendo una valuta digitale, non significa che devi esplorare strumenti finanziari oscuri per entrare in gioco. Infatti, è vero l’opposto, in quanto vedrai elencate le opzioni di pagamento più popolari in questo articolo:

Valuta standard

Grazie all’infrastruttura della moneta, le persone possono scambiare valute normali come USD o EUR per ottenere una frazione di Bitcoin. Per fare ciò, bisogna prima finanziare gli account online tramite metodi di pagamento tradizionali, dopodiché effettuare un acquisto di Bitcoin usando la valuta a tua disposizione. Ovviamente, se stai acquistando Bitcoin in Italia, userai EUR. Ma in termini di finanziamento iniziale del tuo account, ecco le opzioni che tipicamente si possono utilizzare:

E-wallet

Gli e-wallet sono portafogli virtuali di terze parti che ti permettono di conservare fondi e usarli per fare acquisti. Ovviamente, per quanto riguarda l’effettuare acquisti, questo si estende agli acquisti di Bitcoin. PayPal è ancora uno degli e-wallet più popolari, ma altri come Skrill e Neteller ora sono abbastanza affermati.

Bonifici istantanei

I bonifici istantanei esistono ormai da qualche anno. Avrai probabilmente visto questa opzione nell’online banking. In pratica, quando si effettua una transazione, hai l’opzione di farlo con un ‘bonifico istantaneo’, che permette di eseguire immediatamente questa azione. Questo è ideale, in quanto permette di finanziare il tuo account e acquistare Bitcoin in modo virtualmente immediato.

Carte di debito/credito

La maggior parte dei residenti italiani hanno una carta di debito o credito a disposizione. Il numero di fornitori che offrono queste carte è altissimo al giorno d’oggi, e anche se ogni fornitore ha vantaggi individuali, queste carte offrono tutte gli stessi incentivi quando acquisti Bitcoin. Ti permettono di finanziare istantaneamente il tuo account, sono sicure, e sono supportate da quasi tutte le piattaforme che offrono acquisti in Bitcoin.

Bonifici bancari ordinari

Se non hai l’opportunità di effettuare bonifici istantanei, dovrai ricorrere al caro vecchio metodo ed eseguire un bonifico ordinario. Questo è sicuro tanto quanto un bonifico istantaneo, e ci sono vantaggi nascosti, come limiti maggiori rispetto a qualsiasi altro metodo. Tuttavia, ci possono volere una media di 4-7 giorni perché la tua transazione venga completata.

Altre criptovalute

Ecco la cosa bella di Bitcoin. Essendo l’asset di criptovaluta più vecchio e ampiamente adottato, il numero di coppie di trading che puoi esplorare in questo caso è inimmaginabile. Al momento puoi acquistare Bitcoin usando Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin, e un sacco di altre monete. Questo rende Bitcoin ancora più accessibile per i compratori e i trader, anche se, ovviamente, devi prima acquistare la moneta primaria prima di fare una conversione in Bitcoin in questo modo.

Cosa considerare quando si acquista Bitcoin?

Decidere di fare il grande passo e investire in Bitcoin è sempre un momento entusiasmante. Seguirai le orme di milioni di investitori che hanno investito qualche soldo in quest’oro digitale. Ma per quanto sia entusiasmante, devi comunque andare sul sicuro e pensare a tutti gli aspetti importanti:

Quanto acquistare

Al momento della scrittura, Bitcoin ha un valore di oltre 47.000 €. Dunque, a meno che abbia un sacco di soldi da parte, è improbabile che possa acquistare un’intera moneta o due. Detto questo, dovresti prendere in considerazione quanto Bitcoin desideri acquistare, ed è importante che questo si allinei con i tuoi obiettivi di investimento.

Dove fare il proprio acquisto

Dove acquisti è più importante di quanto acquisti! È fondamentale che acquisti Bitcoin solo tramite piattaforme affidabili come eToro. Queste piattaforme sono il modo migliore per eseguire acquisti di Bitcoin sicuri e affidabili.

Commissioni della piattaforma

Proprio come il mondo dell’investimento tradizionale, l’investimento in criptovaluta è soggetto alle commissioni della piattaforma. Queste possono essere addebitate per depositi, prelievi, e per il semplice acquisto e la vendita di Bitcoin – che vengono chiamate commissioni di trading. Ovviamente, il tuo obiettivo in questo caso dovrebbe essere acquistare Bitcoin su piattaforme che hanno meno commissioni possibile.

Quale prodotto scegliere

Ci sono un sacco di prodotti in circolazione che ti offrono esposizione a Bitcoin. Tuttavia, non tutti sono adatti per il modo di investire che preferisci. Dunque, ti incoraggiamo a prendere confidenza con ogni tipo prodotto individualmente prima di tuffarti in questo mondo.

Periodo di detenzione

Hai in mente di detenere a lungo termine, o vuoi essere un trader attivo? Questa è una domanda importante, principalmente perché Bitcoin è un asset molto volatile. I detentori a lungo termine devono essere in grado di sopportare gli estremi alti e bassi, mentre i trader attivi devono capire i rischi ed essere in grado di implementare strategie di trading efficaci.

Comprare Bitcoin online è sicuro?

In termini di Bitcoin contro altre criptovalute, Bitcoin è la più sicura che puoi acquistare. Detto questo, Bitcoin è comunque soggetto alle stesse minacce delle altre monete quando si tratta di hack online e violazioni di dati. Ma la buona notizia è che non si verifica una violazione di Bitcoin da anni, e nel 2021, è piuttosto sicuro fare un acquisto di Bitcoin. Puoi rendere tutto più sicuro seguendo i consigli forniti qui:

Tieni le tue chiavi private al sicuro e non condividerle

Acquista Bitcoin solo tramite siti online con licenza

Configura un’autenticazione a due fattori per la tua piattaforma di conservazione di Bitcoin

Considera una conservazione hardware se il tuo investimento è un importo importante

Tieni il tuo software aggiornato perché vengano implementate le misure di sicurezza più all’avanguardia

Ognuno di questi consigli richiede che le azioni vengano completate manualmente tramite wallet, piattaforme di intermediazione e piattaforme di scambio. Prima decidi di fare tutto questo, prima avrai la migliore protezione possibile per i tuoi Bitcoin.

Come conservare Bitcoin?

Capire dove conservare i propri Bitcoin è importante, come lo è comprendere perché la conservazione di Bitcoin è una parte tanto critica dell’investimento sicuro e di successo di Bitcoin. In parole povere, Bitcoin è un bersaglio ad alto profilo per gli hacker che vogliono rubare l’asset per il proprio tornaconto personale. Conservare il tuo Bitcoin in modo efficace è la miglior difesa contro questo scenario, ed ecco come puoi farlo:

Paper wallet

I paper wallet sono il metodo più interessante. In pratica, i computer che non sono sincronizzati a internet possono creare chiavi fisiche, stamparle su carta, e poi rimuovere qualsiasi traccia dell’esistenza della chiave. Dopodiché il detentore può tenere la chiave e riaccedere al proprio Bitcoin in un secondo momento.

Wallet online (software)

Un modo popolare di conservare Bitcoin è quello di detenerlo semplicemente in un wallet online. Anziché dover conservare le chiavi private qui, viene fatto tutto tramite software. Questo significa che gli wallet sono facilmente accessibili, e offrono una piattaforma in cui puoi controllare i tuoi Bitcoin in qualsiasi momento.

Wallet offline (hardware)

Coloro che hanno una grande quantità di Bitcoin spesso scelgono di conservarli in un wallet offline, per la maggior parte tramite hardware che somiglia ad una chiavetta USB. In pratica, i Bitcoin vengono caricati su questo dispositivo tramite la sua chiave privata e poi questo viene disconnesso da internet. Nessuna connessione a internet significa nessuna opportunità per gli hacker di rubare le tue monete!

Come vendere Bitcoin?

Quando pensi che sia il momento di vendere i tuoi Bitcoin, sappi che farlo è molto facile. Infatti, molte delle piattaforme tradizionali online che supportano il trading di Bitcoin eseguiranno le vendite in pochi secondi. Ma per fare chiarezza, ecco esattamente dove vendere il proprio Bitcoin:

Wallet

Vendere Bitcoin tramite normali wallet online è il modo migliore per i principianti o per coloro che desiderano fare trading attivo di Bitcoin. Con i wallet online, tutto ciò che devi fare è inserire l’importo che desideri vendere, quale valuta desideri ricevere in cambio, e il gioco è fatto.

Piattaforme di scambio

Le piattaforme di scambio sono poco più complesse rispetto ai semplici wallet quando si tratta di vendere. Questo perché è possibile vendere in diversi modi. Puoi scegliere di vendere al tasso di mercato attuale, ad un tasso futuro determinato da te, o in un momento in particolare. Inoltre, con le piattaforme di scambio, qualcuno che vuole acquistare deve essere pronto a prendere il tuo ordine.

Conti di intermediazione

L’Italia è piena di conti intermediazione moderni, ed eToro è la piattaforma che suggeriamo. Su questi siti, puoi vendere Bitcoin in diversi modi. Per esempio, si può fare copiando l’attività di un trader o vendendo Bitcoin tramite gli la piattaforma di scambio.

P2P

Se vuoi rimuovere completamente l’intermediario, è possibile anche ricorrere agli scambi peer-to-peer di Bitcoin. Queste piattaforme di scambio ti permettono di vendere Bitcoin ad un prezzo di mercato predefinito in accordo con un’altra persona.

Vale la pena acquistare Bitcoin ora?

Sono stati 18 mesi piuttosto importanti per Bitcoin. A marzo 2020, Bitcoin valeva appena più di 5.000 € per moneta. Ovviamente, questo era all’inizio della pandemia, dove molti prodotti finanziari stavano subendo grosse perdite. Ma arrivando a novembre 2021, Bitcoin vale circa 50.000 € per moneta. Questo sarebbe un ritorno di 10 volte se avessi investito a marzo 2020 – non male, vero? Ma come ci ricorda la storia di Bitcoin, i guadagni mostruosi sono seguiti da correzioni drastiche.

Tuttavia, ciò che rende particolari le criptovalute è che nessuno sa quando si presenteranno questi incrementi e correzioni drastici. Certo, i professionisti potrebbero avere un idea abbastanza decente, ma anche loro non lo sanno con assoluta certezza. Dunque, è meglio fare un investimento senza cercare di comprendere le tempistiche di mercato se credi in Bitcoin a lungo andare.

Detto questo, Bitcoin è comunque un asset volatile e non possiamo promettere che il tuo investimento aumenterà nel periodo in cui sei disposto a detenere il tuo asset.

Conclusioni

Ci sono molti lati positivi riguardo a Bitcoin al momento della scrittura. Ignorando gli importanti aumenti di prezzo negli ultimi anni, Bitcoin ha valore nel mondo reale e applicazioni da offrire. Essenzialmente, la tecnologia permette a chiunque con accesso a internet di diventare la propria banca privata. Le transazioni sono completamente anonime, la moneta è libera dall’interfaccia governativa e dalla manipolazione, e il pagamento e l’utilizzo di Bitcoin sono davvero incredibilmente sicuri. Questo rende Bitcoin più affascinante per le masse se viene messo a confronto con strumenti finanziari più tradizionali.

Ovviamente, da un punto di vista puramente dell’investimento, Bitcoin sembra favorevole date le sue prestazioni durante l’ultimo decennio. Ciononostante, nessuno sa davvero cosa riserva il futuro per Bitcoin. Può continuare a crescere ad un tasso strabiliante? Certamente. Ma i governi possono introdurre normative che rendono la tecnologia obsoleta? Assolutamente. È un business rischioso, ma d’altra parte, Bitcoin è la criptovaluta più promettente a lungo termine, semplicemente data la sua storia.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso acquistare Bitcoin in qualsiasi paese?

No, ma dato che ti trovi in Italia, questo non è qualcosa di cui dovresti preoccuparti troppo. Acquistare e vendere Bitcoin è legale al 100% in Italia, e ci sono molti modi per farlo, come discusso nel dettaglio sopra.

C’è un limite sulla quantità di Bitcoin che posso acquistare?

Non proprio. Ma dato il prezzo piuttosto significativo di un Bitcoin, il numero massimo di Bitcoin disponibile per l’acquisto non è esattamente qualcosa di cui preoccuparsi.

Posso acquistare Bitcoin senza una carta di identità?

No. Per acquistare e vendere Bitcoin tramite una piattaforma online, devi verificare i dettagli forniti durante la registrazione. Nella maggior parte dei casi, dovrai scannerizzare una foto del tuo passaporto o della tua patente per confermare il tuo nome e la tua data di nascita.

Posso acquistare Bitcoin istantaneamente?

Certamente. Una volta che avrai registrato un account online e depositato dei fondi, potrai acquistare Bitcoin in maniera efficace immediatamente.

Cos’è Bitcoin?

Bitcoin è la prima criptovaluta ad essere stata creata. È una valuta decentralizzata, nonché un intermediario peer-to-peer per beni e servizi. Bitcoin inoltre funziona sulla sua rete blockchain, e tutte le transazioni sono dunque verificate da diversi nodi che funzionano sulla rete.

Come funziona Bitcoin?

Dato che Bitcoin è una valuta digitale, gli utenti possono acquistare e vendere Bitcoin in cambio di beni e servizi. Bitcoin può essere scambiato trasferendo Bitcoin o frazioni di Bitcoin su chiavi private, o indirizzi Bitcoin. Questo viene fatto manualmente da persone che possiedono chiavi private, e grazie alla tecnologia della blockchain, queste transazioni sono perfettamente anonime e sono impossibili da duplicare.