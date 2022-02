Al Miv le visualità sbalorditive di Piero Pirelli

Sabato 26 febbraio, al Cinema Multisala Impero, con il patrocinio del comune di Varese, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, L’Associazione Culturale Europea, con sede al Centro Comune di Ricerca di Ispra, organizza un incontro dal titolo: “Visualità sbalorditive – Compenetrazioni di Arti Visive e Musica”. L’incontro è con Pietro Pirelli, liutaio della luce e del suono.

Oltre ad essere compositore e a suonare le percussioni, si è sempre inventato un approccio originale alla materia sonora, sconfinando anche nell’universo della luce. Ha collaborato per anni con lo scultore sardo Pinuccio Sciola e le sue Pietre Sonore, esplorando a fondo le sonorità della pietra.

Pirelli trasforma poeticamente la percezione dello spazio, mettendosi ogni volta in relazione con i contesti che ospitano le sue opere, suonando luce e suono oppure offrendo un’esperienza immersiva al pubblico, ospite delle sue installazioni Pietro Pirelli, musicista e artista visivo, descrive la sua ricerca artistica per il pubblico varesino. All’inizio dell’autunno scorso Pirelli aveva proposto alla città di Varese, nel contesto di Nature Urbane, l’articolato progetto “Incontri di Luce con Dante Alighieri”, perfezionato con l’aiuto del Prof. Enzo Laforgia e di Scenes.

Sulle facciate di alcuni edifici della città, e al Sacro Monte, sono apparsi alcuni versi di Dante ispirati a quegli stessi luoghi e in grado di stimolare una riflessione sulla città. Con “Riveder le stelle”, serata finale, 11 raggi di luce laser sono scesi per 30 metri dal Palazzo Estensi come le corde di un’arpa. Sotto una pioggia scrosciante, Pirelli ha suonato la sua “Arpa di Luce” riverberando luce e suono nei giardini pubblici. Artista internazionale, Pirelli ha sempre apprezzato le occasioni, ultimamente più frequenti ,di

poter operare nella propria zona. Per il festival varesino “ Parola di Donna” ha realizzato il documentario “Artisti animali speciali”, un omaggio accurato alla figura della madre, Marinella Pirelli, pittrice, light artist e autrice di cinema sperimentale. Marinella aveva realizzato nel 2003 una mostra personale Villa Panza. Rimanendo nell’ambito di Nature urbane, Pirelli nel 2018 aveva proposto la sua opera/installazione “Artificiale-Naturale, per mano dell’uomo” nella cappella privata di Villa

Mirabello. Nel 2017 è tra gli artisti del progetto ART SPACES voluto dal JRC di Ispra con l’opera interattiva “Radio Drum” un concerto di Arpa di Luce e una grande struttura costruita con i fusti metallici. Sempre in zona, con Trittico dell’Acqua Solida, Pirelli nel 2008 aveva realizzato 3 installazioni Nelle ghiacciaie di Cazzago Brabbia, su commissione di Arteatro.

Pietro Pirelli (Roma 1954), figlio dello scrittore Giovanni Pirelli e della pittrice Marinella Pirelli. Pirelli è musicista e artista visivo, “liutaio del suono e della luce”. Opera a livello internazionale. L’originalità della sua ricerca artistica corre lungo la linea trasversale fra arte dei suoni e arte della visione. Le sue opere sono brani musicali, installazioni multisensoriali, performance che compenetrano luce e suono ma anche sculture e lavori fotografici con i quali espone in mostre collettive e personali.

Negli anni sessanta Varese, è il luogo della sua infanzia, dove ritorna negli anni novanta a vivere. L’incontro con Pietro Pirelli sarà condotto dal Giornalista Andrea Giacometti , giornalista professionista, è stato responsabile della pagina di Cultura e Spettacoli del settimanale Luce, ha fondato e diretto il quotidiano on line Varese Report. Attualmente collabora con il quotidiano La Prealpina.

Ospite d’eccezione sarà Anna Bernardini, direttrice della Villa Collezione Panza ( Bene FAI Fondo Ambiente Italiano dal 1996) la quale stimolata dalle domande del conduttore, dialogherà con Pirelli per carpire del suo modo di essere artista “visuale”. Curatore dell’evento Antonio Bandirali, Associazione Culturale Europea – CCR Ispra.

Per prenotazioni: info@multisalaimpero.com o associazione Culturale Europea: a.bandirali@gmail.com – tel. 348 0425382.