Alba di guerra in Ucraina, l’esercito russo all’assalto della capitale

Dopo una lunga notte di combattimenti e bombardamenti in diversi centri del paese, l’Ucraina si prepara ad una giornata che potrebbe segnare un’accelerazione nella conquista della capitale da parte delle armate russe.

Poco prima delle 8 le sirene hanno nuovamente dato l’allarme per un raid aereo su Kiev e secondo le agenzie i bombardamenti si stanno avvicinando al centro della città.

Le autorità ucraine hanno affermato che un missile russo ha colpito un edificio residenziale nel centro di Kiev (nella foto). Il palazzo è squarciato su un lato e diversi appartamenti hanno le finestre distrutte ma non ci sarebbero vittime.

Le immagini dal cuore della capitale mostrano una città dalle strade con pochssime persone ma con diverse auto in circolazione.

Qui una webcam su piazza Indipendenza a Kiev

Nella notte il presidente Zelensky ha rifiutato l’offerta di evacuazione da parte degli Usa, e ha invitato la popolazione a non deporre le armi, ribadendo la sua volontà di restare nel paese e chiedendo piuttosto l’invio di armi e munizioni. E’ di questa mattina la notizia che il presidente degli Stati Uniti ha ordinato l’immediata fornitura all’Ucraina di assistenza militare per un valore di 600 milioni di dollari.

Sul fronte diplomatico, ieri sera si erano diffuse notizie su un possibile spiraglio per un incontro tra Zelensky e Putin, ma questa mattina non arriva nessuna conferma.

Intanto si moltiplicano in tutta Europa le manifestazione per la pace e per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità verso l’Ucraina.

Anche a Varese, dove già ieri si è svolto un presidio con alcune centinaia di persone, si manifesterà nuovamente nel pomeriggio.

L’appuntamento è per le 15 in piazza Monte Grappa