Come arredare il proprio giardino: consigli e idee

Avere uno spazio esterno nel proprio ambiente domestico è sicuramente un enorme vantaggio che va sfruttato nel migliore dei modi.

E, se prima per rendere abitabile il proprio giardino bastavano poche sedie e un tavolino di plastica al centro, oggi si ha a disposizione un’infinita scelta di mobilio e accessori da esterno per rendere non solo abitabile, ma anche confortevole e personale il proprio spazio esterno.

In questo articolo sono presenti alcuni consigli pratici su come trasformare uno spazio vuoto in un vero e proprio salotto esterno, comodo, confortevole e unico nel suo genere.

Cinque consigli pratici per arredare il proprio giardino

Per rendere vivibile il proprio spazio esterno sono necessari alcuni accorgimenti in termini di arredamento, dalla pavimentazione fino all’illuminazione. A seconda infatti dei propri gusti e delle proprie esigenze personali un pavimento per esterni in pietra potrebbe rendere il proprio giardino affascinante ed elegante al contempo, mentre un differente gioco di luci potrebbe rendere l’ambiente romantico o, al contrario, distaccato e minimale.

A seguire cinque consigli pratici per arredare il proprio giardino.

Mobili realizzati in pallet

I pallet (o bancali) vengono utilizzati per il trasporto delle merci e, per tale motivo, sono incredibilmente resistenti e facilmente reperibili.

Un pallet può diventare moltissime cose in uno spazio esterno (così come anche all’interno): un comodo tavolino, una fioriera, la base per un sofà. L’importante è ricordarsi sempre di limare il legno per evitare eventuali schegge.

Creare dei punti luce strategici

Creare dei punti luce è molto importante per definire le zone e gli utilizzi del proprio giardino. Ad esempio, se si decide di creare un piccolo angolo relax, una buona idea è quella di collocare un piccolo vaso in terracotta con alcune candele al suo interno vicino alla propria sdraio – sofà o amaca.

Anche le lanterne sono un ottimo modo per creare dei punti luce piuttosto naturali: è possibile utilizzare sia quelle da terra (es. le fiaccole) che quelle appese.

La pavimentazione

A seconda della grandezza del proprio giardino è possibile giocare lasciando alcuni spazi verdi e altri asfaltati. Un’ottima idea è ad esempio quella di utilizzare le mattonelle con l’erba in mezzo per alcune zone, e di pavimentare tutto il resto dello spazio in pietra per dare quell’idea di naturalezza in tutto l’ambiente.

Il potere del riciclo

È sorprendente come determinati vecchi oggetti che non si utilizzano più possano riprendere vita se inseriti in un altro contesto. Vecchi pneumatici, cassetti o pentoloni ormai arrugginiti possono ad esempio diventare delle ottime fioriere.

Nello stesso modo, è possibile ridipingere delle vecchie botti ed utilizzarle come tavolini o come basi d’appoggio per i propri utensili da giardino.

Vasi e piante

Quello che più conta nell’arredamento di uno spazio esterno è ricordare appunto che ci si trova al di fuori della propria casa e che, quindi, ciò che deve prevalere è l’elemento “natura”.

Non dimenticare quindi di aggiungere fiori e piante colorate di vario genere. Se si ama il giardinaggio, si può dare libero sfogo alla fantasia ma, se non si ha molto tempo da dedicare alle piante, è sempre possibile scegliere quelle che non hanno bisogno di molta manutenzione come ad esempio le graminacee, il tasso comune o le palme cycas.