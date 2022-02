Arrestato in ospedale a Cittiglio per tentata rapina

Ubriaco in ospedale invece di farsi curare ruba farmaci e oggetti d’uso dei sanitari e tenta di forzare la porta dove medici e infermieri si erano asserragliati per paura.

È successo al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio nella notte fra 15 e 16 febbraio quando il Radiomobile di Luino è dovuto intervenire alle ore piccole per quell’uomo originario del Marocco, classe 1992 di Laveno Mombello che stava facendo il pazzo.

L’uomo è stato trovato dai militari nelle sale medicazione del pronto soccorso con in tasca farmaci e uno sfigmomanometro ed è stato arrestato in flagranza di reato per furto e tentata rapina.

Il trentenne si era in realtà recato in ps per una ferita alla mano ma ha dato in escandescenze non appena entrato in pronto soccorso, almeno secondo l’accusa che l’ha portato direttamente dinanzi al giudice di Varese questa mattina il quale ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.