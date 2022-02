Artoni: “Perché disparità di trattamento dei frontalieri sulle quarantene?”

Troppe disparità fra Italia e Svizzera in materia di green pass a regole sul lavoro.

A sollevare il problema il consigliere comunale e avvocato Furio Artoni, da sempre contrario alle misure legate al green pass con posizioni espresse anche durante i consigli comunali.

«Siamo alle solite», scrive Artoni, «La Svizzera libera tutti, toglie Green pass per entrare nei negozi e tra poco anche per il ristorante, e l’italia invece prosegue con misure restrittive. Due paesi confinanti due situazioni diverse».

«Anche i lavoratori forntalieri soffrono della disparità di trattamento in caso di quarantena. Il direttore dell’associazione industrie ticinesi ha specificato che scaduto l’obbligo della quarantena in Ticino migliaia di lavoratori sono tornati ai posti di lavoro. E in Italia? No! In italia vige la quarantena e pertanto il frontaliere che si trova in quarantena o perde lo stipendio in Svizzera o viola la legge italiana… Ovviamente la svizzera non ha alcun obbligo di pagare lo stipendio ai lavoratori frontalieri assenti per quarantena e quindi siamo di nuovo alle solite». Due paesi a due velocità, insomma, secondo Artoni, «e mentre la Svizzera guarda avanti, l’Italia è ancora ferma ai super green pass, quarantena e quant’altro sulle spalle dei lavoratori, dei commercianti e di quegli imprenditori italiani che lavorano con la Svizzera», conclude il consigliere comunale.