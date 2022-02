Assegno Unico e lavoratori frontalieri, il vademecum del sindacato Ocst

Come funziona il nuovo assegno unico:

In base al Family Act voluto dall’attuale Governo, il 1° marzo 2022 entrerà in vigore in Italia un nuovo assegno familiare definito appunto “assegno unico”. L’assegno spetterà a tutti i cittadini di uno Stato UE residenti in Italia (e anche ai cittadini extra- UE con un permesso di soggiorno permanente). L’assegno sarà riconosciuto: – per i nascituri fin dal 7° mese di gravidanza; – per ogni figlio minorenne; – per ogni figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni d’età, a patto che egli: frequenti una formazione scolastica (compresa l’università) o professionale; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore agli 8’000 € annuali; sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile; – per ciascun figlio disabile senza limiti di età.

Gli importi del nuovo assegno unico saranno i seguenti:

– Per ISEE pari o superiore a 40’000 €: 50 € mensili per figli minorenni, 25 € mensili per i maggiorenni.

– Per ISEE pari o inferiore a 15’000 €: 175 € mensili per figli minorenni, 85 € mensili per i maggiorenni.

– Per ISEE intermedi: gli importi varieranno in base ad apposite tabelle ministeriali. È poi prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo (85 € mensili). Sono infine possibili ulteriori maggiorazioni per figli disabili, per le giovani madri inferiori ai 21 anni e per le famiglie numerose (quattro o più figli). Per fare domanda di assegno unico è prima necessario richiedere il modulo ISEE 2022 (è possibile farlo anche presso il CAF CISL). È anche prevista la possibilità di richiedere l’assegno unico senza presentare l’ISEE; in tal caso l’INPS erogherà d’ufficio la tariffa minima (ovvero quella prevista per gli ISEE superiore ai 40’000 €).

La domanda per richiedere l’assegno unico potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022 (con decorrenza del diritto dal 1° marzo 2022) sul sito INPS o tramite i patronati autorizzati. Ricordiamo che il nostro sindacato è convenzionato con il patronato INAS-CISL. Per coloro che richiederanno l’assegno unico entro il 30 giugno 2022, l’INPS riconoscerà tutti gli importi retroattivamente dal 1° marzo 2022. Se invece la richiesta verrà inoltrata da luglio 2022 in poi non si avrà più diritto alle mensilità arretrate.