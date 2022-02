Auto Km 0: il risparmio oggi passa per le offerte online

La carenza di alcuni componenti come i semiconduttori sta creando serie difficoltà alle case automobilistiche, alle prese con un generale rallentamento della produzione di automobili.

Questo fenomeno si sta ripercuotendo sull’intero settore auto e sta spingendo molti automobilisti a preferire le auto in pronta consegna, veicoli già immatricolati e subito pronti per essere ritirati presso la concessionaria.

Ciò vale soprattutto per le auto a Km 0, modelli che consentono non solo di ricevere la vettura senza attese, ma anche di usufruire di un vantaggio economico piuttosto significativo.

In particolare, un grande risparmio passa per le offerte online, grazie alla possibilità di confrontare tantissimi modelli di auto a Km 0, comparando in pochi istanti le proposte di decine di concessionarie localizzate in tutto il territorio nazionale. In questo modo è possibile scoprire l’auto giusta al prezzo più conveniente, per acquistare una vettura con pochi chilometri ottenendo un risparmio elevato.

Come risparmiare acquistando un’auto a Km 0

Una soluzione ottimale per comprare una macchina usata equivalente al nuovo e spendere il meno possibile sono le auto invendute. Sono veicoli frutto di una produzione eccessiva da parte dei costruttori, oppure di un ordine realizzato da una concessionaria al di sopra delle vendite realmente effettuate nel corso dell’anno.

Per analizzare le opportunità più vantaggiose del momento è possibile affidarsi alla rete, per esempio confrontando in pochi click le offerte di auto a km 0 su Facile.it, piattaforma online dove sono presenti le migliori proposte delle concessionarie ufficiali, così da individuare il veicolo più adatto alle proprie necessità ad un prezzo conveniente. Nel portale sono disponibili tantissime offerte per le auto delle marche più importanti e richieste, come Fiat, Audi, BMW, Jeep, Peugeot, Volvo e Toyota.

Ovviamente si possono trovare promozioni e sconti per auto a Km 0 endotermiche, ovvero dotate di una motorizzazione convenzionale a benzina, diesel oppure a gas con alimentazione GPL o metano.

Inoltre, online sono presenti le proposte per i veicoli a Km 0 per la mobilità sostenibile, con vetture appena immatricolate equipaggiate con powertrain elettrico o un sistema di propulsione ibrida a basse emissioni di CO2.

Tutti i vantaggi delle auto a Km 0 online

Le auto a Km 0 sono veicoli che consentono di usufruire di un ottimo risparmio, con uno sconto spesso elevato rispetto alle automobili nuove.

Si tratta di macchine che in genere hanno percorso meno di 100 chilometri, poiché sono state immatricolate dalle concessionarie e utilizzate per raggiungere gli obiettivi di vendita, veicoli che in alcuni casi sono stati adoperati solo per dei test drive o delle esposizioni.

Quasi sempre sono modelli accessoriati e dotati di un allestimento full optional, infatti questa configurazione rende l’auto più facile da vendere dopo il suo impiego temporaneo. Non è raro trovare nelle auto a Km 0 accessori esclusivi come il navigatore satellitare, il modello migliore di impianto multimediale, gli interni in pelle e i cerchi in lega top di gamma, oltre ovviamente a una dotazione completa di sistemi ADAS per la sicurezza.

Inoltre, le auto a Km 0 sono veicoli già immatricolati, quindi si tratta di macchine in pronta consegna che possono essere ritirate subito dall’acquirente, ottenendo un sostanziale risparmio di tempo. Allo stesso modo, queste vetture hanno almeno una garanzia minima di 12 mesi, spesso estesa dalla concessionaria per fornire un ulteriore beneficio al compratore e rendere ancora più conveniente l’acquisto.

A seconda della data di immatricolazione anche il bollo auto potrebbe essere già stato pagato, un vantaggio aggiuntivo che consente di ottimizzare il risparmio offerto da una vettura a Km 0.

Oltre a tutto ciò, valutando le offerte online è possibile avere un vantaggio economico supplementare, così da comparare le proposte delle concessionarie ufficiali e trovare il modello di auto desiderato al prezzo più basso possibile.