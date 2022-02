Bonus idrico: dal 17 febbraio on line la piattaforma per il rimborso

Conto alla rovescia per la piattaforma dedicata al Bonus idrico da mille euro. A partire dalle 12.00 di giovedì 17 febbraio sarà possibile richiedere l’agevolazione sul sito: https://www.bonusidricomite.it Come precisano dal Ministero della Transizione Eclogica istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L’incentivo riguardante la sostituzione di rubinetti, docce e alcune ceramiche di bagni e cucine può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico (effettuati entro 31 dicembre 2021).

Spese ammesse

Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto. Nell’elenco ci sono anche i soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

La richiesta

L’istanza, come si legge nelle Faq pubblicate sul Ministero, si presenta registrandosi sulla “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione ecologica (che per l’appunto dovrà essere pubblicata sul sito del Ministero). Per ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno presentare domanda attraverso SPID: la Carta d’Identità Elettronica che da ottobre è diventata obbligatoria per accedere a diversi servizi pubblichi, a partire dall’Agenzia dell’Entrate. Come si legge anche nel “Manuale del Beneficiario del Bonus”, rientrano nel bonus le spese di acquisto di rubinetti e servizi igienici sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2021. L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La domanda si può presentare per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento. I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.