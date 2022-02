Ciclismo, presentata la randonnèe di San Valentino a Gavirate

Presentazione ufficiale nel centro di Gavirate per la randonnèe di San Valentino in programma domenica 20 febbraio.

La manifestazione promossa da Ciclovarese è organizzata dal punto di vista tecnico dalla Società Ciclistica Orinese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Sono stati il vice sindaco di Gavirate Massimo Parola, Miriam Martinoli, nella duplice veste di vice presidente della Federciclo varesina e dirigente dell’Orinese, con Valeria Papa, Vincenzo Tolomeo e Flavio Binda a rappresentare il Comitato Organizzatore ad illustrare nel dettaglio la giornata ciclistica del 20 febbraio. (Foto Giordano Azzimonti)

Per quanto riguarda la Pedalata di San Valentino la novità è rappresentata dalla formula randonnèe, anche se con chilometraggi ridotti di 50 e 70 chilometri, mentre per la prima volta è stato inserito un percorso “Gravel” di 60 chilometri tra piste ciclabili e tratti sterrati.

Potranno partecipare tutti gli innamorati della bicicletta con mezzi tradizionali, gravel, biciclette con pedalata assistita, mountain bike e biciclette d’epoca sui tre percorsi previsti.

La manifestazione gode del patrocinio del Distretto Due Laghi, Panathlon International Club Varese e Fondazione Michele Scarponi e il sostegno di SueprHelp e Caon Armando Sport. Le iscrizioni alla quota agevolata di 10 Euro sono aperte nei punti convenzionati, mentre negli ultimi due giorni la quota associativa sarà di 15 Euro.

Il programma prevede il ritrovo nel centro storico di Gavirate (Via Garibaldi) dalle ore 8 e le partenze, singolarmente o in piccoli gruppi, dalle ore 8.15 alle ore 9.30. Riconoscimento per tutti gli iscritti. Premi ai cinque gruppi più numerosi.

Percorso corto: Gavirate, Capolago, Bodio Lomnago, Inarzo, Bernate di Casale Litta,Varano Borghi, Cassinetta di Biandronno, Travedona, Brebbia, Ispra, Monvalle, Leggiuno, Caravate, Gemonio e Gavirate. Percorso lungo. Come il precedente fino a Monvalle poi Laveno, Cittiglio, Cuveglio, Azzio, Gemonio e Gavirate.