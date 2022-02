A Cocquio Trevisago fa tappa un gregge di pecore

Un nutrito gregge di pecore ha fatto tappa questa mattina (6 febbraio) a Caldana, frazione di Cocquio Trevisago.

Ad immortalare il movimento stagionale del bestiame una nostra lettrice, Marzia Malesani. Il Varesotto è uno dei punti di passaggio fondamentali per i pastori, sempre in movimento per la Lombardia alla ricerca di terreni erbosi per nutrire gli animali. A raccontarci questo mestiere era stato lo scorso dicembre Roberto Morandi, nato a Cittiglio ma residente nel Bergamasco, che da 37 anni passa una buona parte dell’anno in giro per il Nord Italia al seguito del suo gregge composto da 1200 capi, tra pecore, asini, agnellini, capre e cani.