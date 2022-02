Coriandoli green da cui germogliano fiori per un Carnevale sostenibile

Coriandoli green da cui germogliano fiori: li ha inventati una startup tedesca, la Saatgutkonfetti . Si tratta di coriandoli 100% sostenibili e compostabili perché realizzati con amido di mais. Al loro interno contengono semi di 23 diverse specie di piante selvatiche pronte a germogliare.

Un’idea green che trasforma il Carnevale in una festa non solo per i bambini ma anche per api e biodiversità che, nell’intento dei promotori, dovrebbero beneficiare delle fioriture diffuse nei luoghi delle colorate celebrazioni carnevalesche.

I classici coriandoli sono sicuramente più economici ma non fanno bene all’ambiente, anche se fabbricati in carta perché questa non è compostabile e a volte è stampata con tinte non naturali.

I coriandoli green compostabili sono disponibili sia in confezioni multicolore, sia i bianco, per eventuale effetto neve.

“Festeggiare senza coriandoli è noioso ma il divertimento finisce quando tutti i coriandoli devono essere raccolti di nuovo o, peggio ancora, lasciati in giro. Perché alla natura non piace affatto – scrivono i promotori sul sito – Con i coriandoli di semi è diverso: nessun problema, solo puro divertimento, per te e per la natura. Puoi lanciare con sicurezza i nostri coriandoli colorati, vegani e compostabili ovunque senza doverci pensare in seguito”.

Per maggiori informazioni SaatgutKonfetti.de.