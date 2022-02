Dalla Grecia classica ad Altiero Spinelli: gli eventi di Filosofarti di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio

L’edizione 2022 di Filosofarti è pronta a partire: tanti gli incontri che non saranno solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, ha avuto inizio sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO

“La scuola di Mileto: uno sguardo nel futuro” (ore 21), di Matteo Saudino : incontro online

: incontro online “Philosophy for children” (ore 18), incontro con gli autori Silvia Bevilacqua, Pierpaolo Casarini e Michela Volfi: galleria Boragno, via Milano 4 a Busto Arsizio

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

“Come e perché nasce un’area protetta” (ore 18), di Giuseppe Reguzzoni : incontro online a cura dell’amministrazione di Belgirate

: incontro online a cura dell’amministrazione di Belgirate “L’evenement – la scelta di Anne” (ore 21): cineforum al Teatro delle Arti di Gallarate

VENERDÌ 25 FEBBRAIO