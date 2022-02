È un artista di Ispra l’inventore de “La Storia Infinita” di Lego

L’isprese Roberto Ceruti ci riprova, con “La Storia Infinita” ovvero il suo nuovo progetto in concorso per diventare un vero set LEGO.

Ispirato al film cult “La Storia Infinita”, in occasione del 40° anniversario che cadrà nel 2024, l’innovativo set raffigura il cane-drago volante Falkor assieme ai tre protagonisti principali ovvero Bastian, Atreiu a cavallo di Artax e l’Imperatrice. Una composizione di ben 700 pezzi per provare ad arrivare per la terza volta a 10.000 voti, che garantirebbero all’artista isprese la supervisione del suo progetto da parte di LEGO ed eventualmente la successiva sua produzione.

Una nuova sfida dopo il grande successo della composizione di mattoncini del gennaio 2021 raffigurante “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”. Idee realizzate interamente con mattoncini lego ovvero i “cosiddetti” brick ricreando, anche questa volta, con assoluta precisione, le atmosfere del film fantastico del 1984. L’artista isprese non è nuovo a progetti lego per bambini ed ha anche una sua pagina Facebook dedicata ovvero BRICKUP.

Per sostenere la bellissima proposta di Roberto si può votare cliccando sul link di seguito così realizzare il suo sogno e far diventare il progetto un vero prodotto certificato Lego per la gioia di milioni di bambini e appassionati https://ideas.lego.com/s/p:02438d5aa61d4b45831e39310c431d8f