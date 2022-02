Elicottero precipita sulla A9, le immagini dello schianto

Sono davvero impressionanti le foto dell’incidente avvenuto sulla rampa d’accesso all’autostrada A9 a Fino Mornasco, nel Comasco.

Un elicottero è caduto per motivi da accertare: saranno i rilevi dei tecnici a stabilire cosa possa essere successo al velivolo, decollato poco prima delle 16 di domenica 27 febbraio, quando si è schiantato al suolo, frantumandosi sull’asfalto.

Per una circostanza incredibilmente fortunata nell’impatto non è stato coinvolto nessun altro veicolo. I feriti sono infatti solo due, il pilota e il passeggero dell’elicottero, una donna di 30 anni di origine cinese e un uomo di 78 anni, italiano. Sono stati portati in ospedale a Como in condizioni giudicate non gravi dai medici e dai soccorritori: diverse parti del velivolo sono andate in frantumi nello schianto, ma la cabina è rimasta praticamente intatta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi e liberare la strada anche grazie al supporto di un’autoscala e di un’autogru intervenuta intorno alle 18. Il traffico è stato bloccato per buona parte del pomeriggio di domenica 27 febbraio in entrambe le direzioni. Presenti anche carabinieri e Polstrada.