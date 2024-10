Incendi a Fino Mornasco, scoperto e denunciato un ragazzo di 21 anni

I Carabinieri di Fino Mornasco hanno fatto luce su due episodi di incendi dolosi che avevano destato preoccupazione in paese, identificando e denunciando a piede libero un 21enne incensurato.

L’attività investigativa, svolta attraverso le immagini di impianti di videosorveglianza pubblica e privata, esibizione di fascicoli fotografici e raccolta di testimonianze hanno permesso di dare un nome all’autore di due incendi avvenuti il primo nel dicembre 2023 e il secondo nell’aprile di quest’anno.

L’attività investigativa dei militari finesi era iniziata subito dopo il 12 dicembre scorso, quando nel corso della notte si era verificato un incendio doloso in via XXV Aprile a Fino Mornasco, partito dell’interno di un contenitore della spazzatura esposto da un residente fuori dalla sua abitazione. Le fiamme erano state subito spente ma il fatto aveva suscitato preoccupazione tra i cittadini di Fino Mornasco.

Il secondo episodio il 12 aprile in via Scalabrini, sempre a Fino Mornasco. A bruciare erano stati dei sacchi della spazzatura posti vicino ai contatori del gas metano, nei pressi di un’azienda. Anche in questo caso l’evento aveva destato molta preoccupazione, poiché si pensava ad atti intimidatori nei confronti delle aziende del paese.

Le indagini hanno portato a scoprire il responsabile, immortalato dai sistemi di videosorveglianza e riconosciuto da alcuni testimoni. Le attività investigative hanno rasserenato l’opinione pubblica e dato un nome ad un presunto responsabile, le cui azioni sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

