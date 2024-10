Minacciato con un coltello e rapinato in stazione a Fino Mornasco, tre ragazzi denunciati dai Carabinieri

Tre ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Cantù per un brutto episodio avvenuto verso al fine di gennaio in stazione a Fino Mornasco.

Ai Carabinieri di Fino Mornasco si era presentato un ragazzo che denunciava di essere stato rapinato in stazione da due giovani di origine straniera. I due, appena era sceso dal treno, in pieno giorno, lo avevano minacciato con un coltello costringendolo a seguirli nel vicino parco comunale, dove si erano fatti consegnare un costoso telefono cellulare e, sempre sotto minaccia, lo avevano costretto a rivelare il codice di sblocco, sottraendogli anche gli auricolari.

Un fatto che ha destato molta preoccupazione in paese, per via della violenza e della spregiudicatezza con cui avevano agito i due malviventi.

Attraverso un’attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza comunale e della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno ricostruito i vari momenti in cui il giovane è stato rapinato e minacciato. L’esami dei tabulati telefonici ha inoltre permesso di ritrovare il cellulare, in quel momento in uso ad un 18enne di origini albanesi, denunciato per ricettazione.

A conclusione delle varie attività di polizia giudiziaria il cellulare è stato restituito alla vittima e i tre ragazzi denunciati a piede libero perché ritenuti responsabili a vario titolo di rapina aggravata in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere, sequestro di persona, estorsione e ricettazione.