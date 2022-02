Finisce con l’auto nel canale a Galliate, muore giovane di 29 anni

Grave incidente stradale ieri sera, mercoledì 2 febbraio, a Galliate in provincia di Novara. Un ragazzo di 29 anni è finito è con l’auto nelle acque del Naviglio Langosco, in strada vicinale del Verazzo. Il giovane, che risiedeva a Galliate ed era da poco diventato papà, è annegato nell’abitacolo della vettura. Sul posto per soccorrerlo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara e l’equipe del 118, ma non c’è stato nulla da fare.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate alla questura di Novara.