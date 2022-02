Dopo la settimana di astinenza Possaccio torna al successo

Per Possaccio la scorsa fine settimana non è stata da annoverare tra le più riuscite e felici: il raccolto nei due incontri del sabato e della domenica si è rivelato misero, con uno solo punticino racimolato con Villafranca in casa e la sconfitta, di misura, ma sempre sconfitta è, nel maniero della capolista Caccialanza. Così da prima in classifica, pur in coabitazione con Caccialanza e Mosciano, al venerdì, alla sera della domenica, si era ritrovata al quarto posto, sorpassata anche da Fontespina.

Da qui l’importanza dello scontro di questo sabato, nel quale i maceratesi dovevano rendere visita ai campi verbanesi, proverbialmente ostici per gli ospitati, ma anche prodighi verso i veronesi, capaci di strappare un prezioso e inatteso pareggio.

Si trattava della consueta verifica: se i locali sarebbero tornati al ritornello abituale oppure se quanto accaduto solo una settimana prima avrebbe dovuto essere considerato il classico campanello d’allarme. L’inizio del match con Fontespina poteva far prevalere la seconda ipotesi, perché lo spietato Paone, capace d’imporsi sistematicamente negli incontri di singolare, incontrava grosse difficoltà a domare le velleità di Dari, che risaliva da 5-2, portandosi in vantaggio per 7-6 – da 5 a 6 -, gettando in quella occasione il successo parziale attraverso uno scellerato errore di bocciata – aveva a disposizione tre bocce contro nessuna dell’avversario e colpiva il pallino, invece della boccia dichiarata che rappresentava l’unico punto decente del verbanese, raccogliendo, quindi solo due punti -.

La mano successiva con altri due errori in bocciata Dari si consegnava inerme al giustiziere che ne approfittava portando in dote alla sua squadra il primo sospirato punto.

La terna, sull’altro campo, sembrava dover maramaldeggiare dato che si portava in vantaggio per 7-0, poi decideva di complicarsi l’esistenza, facendosi avvicinare fino a 7-4, salvo decidersi a concludere per 8-4. Quindi 2-0 per Possaccio, ma quanti patemi d’animo.

Sembrava fosse stata instaurata la tecnica della fisarmonica con le continue aperture e chiusure del mantice che deve far affluire l’aria alle ance al fine di produrre il suono impostato dalle tastiere, ance, si badi bene, fatte a mano, quindi di qualità eccelsa, quasi ci fosse un omaggio naturale a Castelfidardo, patria di famose ditte costruttrici dello strumento, marchigiana, in provincia di Ancona, perciò non molto lontana dai maceratesi di Fontespina.

Di certo non si trattava dei virtuosismi di Astor Piazzolla, notissimo compositore argentino al quale è stato addirittura intitolato l’aeroporto di Mar del Plata, sua città d’origine, o del nostro Gorni Kramer, tuttavia un briciolo d’influenza da parte dello strumento doveva esserci, perché anche nella seconda serie di partite prima del riposo, si assisteva al medesimo rituale.

Paone partiva malissimo 0-3 in un attimo, risaliva a fatica fino a 5-4, con l’alternanza del mantice, infine si ricordava di essere Paone e nell’ultima mano metteva tre bocce in pochi centimetri accanto al pallino, portando Possaccio sul 3-0. La terna non voleva essere da meno, punteggio altalenante fino al 4-2, poi un’incredibile ultima bocciata di Scicchitano sul punto avversario, faceva schizzare il pallino verso quattro bocce lacustri, con il fantastico risultato di quattro punti e game over.

Dopo il riposo stessa musica – siamo nel campo della fisarmonica, fra l’altro Vercelli e Stradella sono altrettanto note per la produzione di codesti strumenti – Andreani/Paone perdevano subito il loro incontro, mentre Scicchitano/Signorini dovevano lottare a lungo per riuscire a conquistare il quinto punto e quindi il successo finale: si conclude 7-1, ma il risultato eclatante riesce solo a minimizzare le difficoltà incontrate.

Intanto la classifica si è allungata, Caccialanza conquista una sudata, ma fondamentale vittoria in Sardegna, Mosciano cade a Napoli, malgrado avesse girato prima del riposo in vantaggio per 3-1, perdendo i quattro incontri di coppia, e Possaccio torna al terzo posto: un campionato davvero affascinante, ricco d’incertezze, salvo, per ora, i milanesi, saldamente al comando a punteggio pieno.

PILLOLE DI BOCCE

29 gennaio – Campionato italiano Serie A – 5a giornata Cagliari (CA) – Caccialanza (MI) 3-5 (49-54) Bruciani (1°set Farris)/Frongia/Mereu (2° set Sias) (CA) – M. Luraghi/P. Luraghi/Savoretti (MI) 7-8 0-8 Moi (CA) – Viscusi (MI) 8-2 8-6 Frongia/Mereu (CA) – P.Luraghi /Savoretti (MI) 8-6 7-8 Moi/Sias (CA) – M. Luraghi /Viscusi (MI) 5-8 6-8 Possaccio (VCO) – Fontespina (MC) 7-1 (58-39) Andreani/Signorini/Scicchitano (VCO) – Agostini/Gattari/Macellari (MC) 8-4 8-2 Paone (VCO) – Dari (MC) 8-7 8-4 Andreani /Paone (VCO) – Gattari/Macellari (MC) 2-8 8-3 Scicchitano (2° set Porcellati)/Signorini (2° set Rossoni) (VCO) – Dari (2° set Agostini)/Sabbatini (2° set Tosoni) (MC) 8-6 8-5 Classifica Caccialanza 15 – Mosciano 12 – Possaccio 10 – Boville, Fontespina, Kennedy Napoli 9 – Villafranca 7 – Cagliari, Codogno, Fossombrone 6 – Civitanovese, Enrico Millo Salerno 0

14 febbraio – Possaccio – specialità coppie a terzine – regionale serale ABCD 14 febbraio – Possaccio/Agrate Conturbia e Daverio/Monvalle – Trofeo dei Laghi a settori – specialità individuale – regionale serale ABCD 15 febbraio – Trobaso-Intrese – specialità coppie – regionale serale ABCD