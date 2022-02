L’Amca Varese batte Parma nel big match ed è in testa da sola al girone

La Amca Varese resta sola in vetta al comando del proprio girone di Serie B dopo la vittoria di misura sulla Gioco Parma, l’unica avversaria del raggruppamento in grado di giocare alla pari con i biancorossi. 73-67 il risultato finale al PalaCusInsubria a conferma di una partita equilibrata e piacevole, con tanto agonismo ma anche qualità tecnica da ambo le parti.

Varese vince perché ha più uomini in grado di colpire, con Pedretti (foto in alto) autore di 29 punti spalleggiato dai 19 di Silva e dai 16 di Roncari mentre l’attacco emiliano ha fatto leva sulla straordinaria vena offensiva di Reggio, capace di segnare ben 42 punti. Ma in casa biancorossa resta anche un po’ di rammarico per uno scarto finale non troppo elevato, che quindi tiene intatte le speranze di Parma in vista del ritorno per vincere il girone. Per regolamento solo le prime passano direttamente il turno accanto alle due migliori seconde: è vero che il Girone B dovrebbe mandare avanti anche la seconda squadra ma è bene evitare rischi.

In particolare, l’Amca Elevatori non è riuscita a prendere il largo in un paio di occasioni che sembravano propizie: nel terzo periodo Varese ha toccato il +15 ma poi ha subito un controbreak di 5-16 che ha rimesso la gara in discussione (55-51 al 30′). Nel quarto finale poi, l’Handicap Sport è risalita a +13 (66-53) ma i successivi errori al tiro hanno permesso agli ospiti di limitare il divario.

Il verdetto sul primato definitivo del girone sarà quindi pronunciato il prossimo 2 aprile, ultima giornata della prima fase e data del match di ritorno. «Speravamo in una vittoria di più ampie dimensioni – conferma coach Fabio Bottini – ma ci accontentiamo. È stata una gara molto dura e difficile, forse abbiamo accusato qualche difficoltà a “riciclarci” dopo le prime tre partite in cui avevamo vinto con ampi scarti e senza troppi problemi».

Ora il campionato osserva una settimana di pausa: l’Amca Varese tornerà in campo quindi il prossimo sabato 26 febbraio ospitando a Bizzozero l’Alitrans Verona.