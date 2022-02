I lavoratori dei Servizi Informativi di Sea tornano a scioperare contro l’esternalizzazione

Domani, giovedì 3 febbraio, i lavoratori Sea dei servizi informativi saranno di nuovo in sciopero, contro il progetto della direzione di privatizzare le attività. Ad indire lo stop al lavoro è il sindacato Cub Trasporti che in una nota spiega il motivo per il quale i lavoratori incroceranno nuovamente le braccia dopo quello di 4 giorni fa.

Dopo una breve “sceneggiata” da parte del consiglio comunale di Milano, tutto è tornato alla normalità, e tutti

ora parlano di consentire l’operazione dei vertici Sea, ma con “garanzie”, (si fa per dire) sul futuro dei lavoratori. Nessuno mette in discussione l’operazione in atto da parte del gruppo dirigente di Sea. Come se le scelte di un’azienda pubblica, siano solo di competenza del Management, senza verificare eventuali conflitti di interesse.

Basterebbe leggere le clausole di riservatezza che i lavoratori debbono firmare per le attività che svolgono, per capire l’importanza delle attività privatizzate e la gravità di cederle a una società esterna privata.

Sea riceve dallo stato la concessione il monopolio l’attività strategica della gestione degli aeroporti milanesi,

per poi poco alla volta privatizzarla col beneplacito degli amministratori locali. Ma anche la cosiddetta difesa dei lavoratori è come al solito una bella frase senza senso. Infatti, se va bene per qualche anno parte dei diritti acquisiti degli attuali occupati saranno garantiti, ma non certo per sempre e per i futuri occupati nel settore.

Basterebbe verificare quello che avviene, sempre in Sea, nel settore della sicurezza, dove a fianco dei lavoratori di Sea sono occupati anche lavoratori di Italpol, che opera senza le garanzie sindacali dei lavoratori Sea. Inoltre, perché i dirigenti Sea non consentono, come sempre fatto in passato, al personale attualmente occupato in ICT la loro ricollocazione in Sea?