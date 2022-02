Libri giusti nella giornata dei Calzini spaiati: nessuno è sbagliato

Oggi, venerdì 4 febbraio, è la giornata dei Calzini spaiati, che sottolinea l’unicità di ognuno di noi e che ci ricorda che nessuno è sbagliato. Un concetto fondamentale, ben presente nella letteratura per bambini e spiegato con maestria nei libri che vi propongo ora.

Nessuno è imperfetto

Nessuno è imperfetto di Vladimiro Polchi racconta storie vere che ci aiutano ad accettare i nostri pregi e difetti. Nostri e degli altri.

Trenta personaggi di successo presentati però per come erano da piccoli, con tutte le loro insicurezze.

Nessuno è imperfetto

di Vladimiro Polchi

De Agostini editore – 14,90 €

Età di lettura: dagli 11 anni

L’uomo lupo

Ne L’uomo lupo invece Michael Rosen ci parla della paura. La paura del diverso.

Un lupo spaventa tutti, perfetto è un lupo! Ma in realtà si aggira per la città in cerca di un bagno per fare pipì!

I libri ci fanno riflettere. Fermarsi e riflettere fa di un lettore una persona migliore.