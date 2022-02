Malnate in lutto per Aldo Gastaldello, storico presidente di Avis Malnate

È un giorno triste per Malnate: è morto a 83 anni Aldo Gastaldello. (foto di Elisa Carcano dalla pagina Facebook di Avis Malnate)

Figura molto conosciuta in città per il suo impegno nella vita comunitaria, è stato per tantissimi anni il presidente dell’Avis Malnate, con un costante impegno nel reclutare forze nuove per le donazioni di sangue.

Il funerale sarà giovedì 10 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Malnate.