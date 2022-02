Matrimonio in vista: al via i preparativi

Il matrimonio rappresenta uno dei giorni più belli della vita di molte persone. La sua organizzazione, però, richiede preparazione, tempo, pazienza e… budget. Ci sono tantissimo modi per pensare e preparare i festeggiamenti, ma alla fine, quel che conta, è fare una lista completa ed esaustiva per non tralasciare assolutamente nulla. Dalle partecipazioni di matrimonio alla location, dal catering agli addobbi, ogni dettaglio va curato sin nei minimi particolari. Oggi è facile trovare spunti, idee e consigli anche online. E sempre su internet ci sono moltissimi siti che possono tornare veramente utili, come ad esempio www.stampatoespedito.it che ci sentiamo di raccomandare caldamente per tutto quello che riguarda partecipazioni di matrimonio, inviti, biglietti, bomboniere e menù per il ricevimento. Un portale sicuro ed efficiente al quale affidare l’arduo compito di soddisfare ogni capriccio a tema partecipazione! Ma vediamo qualche consiglio per iniziare con il piede giusto i lunghi preparativi per un matrimonio da favola.

Preparativi matrimonio: quando, come e dove

Per iniziare è necessario rispondere a queste tre domande:

Quando sposarsi?

Come celebrare il rito e organizzare la festa?

Dove convolare a nozze?

Per quanto riguarda la prima domanda, cioè il “quando” è indispensabile per stabilire la data del matrimonio. Data che rappresenterà il punto di arrivo di tutti gli sforzi che dovranno essere sostenuti fino a quel momento. Da tenere conto che i preparativi matrimonio devono iniziare almeno un anno prima di tale data.

In merito alla seconda domanda, bisogna chiedersi se si vuole celebrare un rito religioso, piuttosto che un rito civile. A seconda della risposta ci saranno da pensare a determinati risvolti successivi. Ad esempio, se il matrimonio in vista è di tipo religioso, allora bisogna iniziare a cercare e scegliere una chiesa dove possa essere celebrato e che soddisfi le proprie aspettative. AL contrario se fosse civile, va cercato un municipio, oppure una location dove sia possibile la celebrazione secondo i propri criteri estetici e funzionali.

Importante anche la scelta del “tema”, che risponde sempre alla domanda “come”. Come vogliamo che sia la festa di matrimonio? Tema classico? Tema romantico? A tema mare, montagna, viaggi, libertà, cinema, ecc…? Sembra facile, ma le opzioni sono davvero infinite.

Alla domanda “dove” si arriva quasi di riflesso. Perché scelto come e quando, la location potrebbe esserne influenzata. Ad esempio, se il matrimonio in vista dovesse celebrarsi in estate e fosse a rito civile, una spiaggia sarebbe il “dove” ideale per la celebrazione dell’evento.

Matrimonio in vista: qualche suggerimento pratico

Se il matrimonio è dietro le porte, passiamo a qualche suggerimento pratico per accelerare i tempi e migliorarne l’organizzazione.