Ospedale di Circolo, le nuove modalità di ingresso da via Lazio

Sono entrate in funzione le nuove modalità di ingresso carraio per l’Ospedale di Circolo di Varese, tramite il varco di Via Lazio. Per gli utenti la corsia dedicata è quella di sinistra, come già in precedenza e come segnalato.

Chi dispone di telepass, potrà oltrepassare il varco di sinistra senza ritirare il ticket e senza quindi poi passare dalle casse per il pagamento prima dell’uscita.

Coloro che invece non hanno il telepass, accedendo dalla corsia di sinistra dovranno ritirare il ticket e, prima di uscire, dovranno recarsi alle casse per il pagamento. Le casse sono dislocate in più punti dell’area ospedaliera, come segnalato nelle mappa posizionata in tutti punti di maggiore passaggio e che si allega.

La corsia di destra del varco di via Lazio è invece riservata esclusivamente ai dipendenti, che accedono con un sistema di lettura targa. L’accesso con i motoveicoli rimane a titolo gratuito.