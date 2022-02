Perde i sensi al volante e finisce contro un albero: 75enne rianimato sul posto

Incidente in via Sardegna a Magnago, nella frazione di Bienate: in base alle prime ricostruzioni intorno alle 8 di oggi, martedì 8 febbraio, un 75enne ha verosimilmente avuto un malore mentre era alla guida e ha perso i sensi, andando a sbattere contro un albero.

Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e dell’autoinfermieristica inviate sul posto dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso, che al loro arrivo hanno trovato l’uomo in arresto cardiocircolatorio.

Il 75enne, dopo le prime operazioni di soccorso effettuate direttamente sul luogo dell’incidente, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano mentre venivano eseguite le manovre di rianimazione.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.